德语媒体：北京将怀念德国总理默克尔

（德国之声中文网）《世界报》发表评论指出，北京一直对欧洲寄予厚望。毕竟欧洲是个拥有五亿消费者的巨大市场，还能向中国源源不断地提供现代技术。更重要的是，在政治层面上，欧洲也比较好打交道，至少不会像美国人那样总是找中国的麻烦。然而，岁月静好的欧中关系正在发生变化，这篇题为《北京政府将怀念默克尔》的评论写道：

“4月28日，当欧盟议会讨论北京此前对欧盟议员发出的制裁令时，默克尔和李克强总理正通过网络主持两年一度的中德政府级磋商。只有同关系极其紧密的伙伴国家，德国政府才会举行这类政府级磋商，比如法国和以色列，再有就是中国。极为务实的默克尔总是会不遗余力，尽力去避免欧中之间的紧张气氛影响到柏林和北京的良好关系。

但做到这一点并不容易。因为在许多层面上，双边关系都已出现了问题：自由、人权、安全政策、科研、技术创新等等。在此背景下，欧盟委员会已经收紧了对外国直接投资的限制。这是为了避免受到补贴的国有企业在欧洲参股或者收购欧洲企业。欧洲希望能够更好地保护本土的核心技术。

越来越多的欧盟国家正在告别他们历时多年的中国梦。中东欧国家过去曾一厢情愿地希望同中方开展紧密合作，现在他们如梦初醒，开始远离北京。北京领导层对这些欧洲小国的离去并不在意。对北京来说，维持同欧洲大国的关系更为重要，而德国则是重中之重。”

评论写道，北京同柏林的关系将很难继续维持过去几年的和谐局面。德国政府换届之后，对北京的措辞想必会强硬许多。无论是对维吾尔人的迫害、对香港民主的打压，或是对台湾的武力威胁，这些议题都将影响到德中关系。评论最后写道：

“贝尔博克（Annalena Baerbock）不久前接受采访时曾敦促自由民主党人要坚持自己的价值理念。这位绿党总理候选人明确表示：‘我们要说，源自强制劳动的产品绝不容许进入我们的市场。’她的这番话在绿党阵营内绝不会有任何异议，而默克尔总理就不大可能采用这种决绝果断的措辞。

然而，绿党毕竟还没有赢得大选。循规蹈矩的基民盟总理候选人拉舍特想必会继续遵循默克尔的对华政策。但有一点是可以肯定的：北京将会怀念过去16年当中默克尔这样的德国伙伴。如果默克尔今后以私人身份到访中国，她一定会被当作‘老朋友’受到崇高的礼遇。这当然未必是件坏事。也许隐退后的默克尔仍能在日益紧张的欧中关系当中发挥居中调停的作用。”

欧中紧张关系不仅局限于政治层面，经济领域也同样如此。《商报》评论认为，欧盟不应为了抗衡中国，就放弃自由市场经济的理念，更不应沦为美中冲突的工具。评论写道：

“市场经济的理念会带来诸多的好处和效益，比如自由贸易、自由竞争，以及避免垄断风险等等。美中两个超级大国都在滥用市场经济，但这并不是市场经济理念本身的错误。更何况，欧洲也绝非捍卫市场经济的楷模。

面对华盛顿和北京之间的世纪之争，欧盟绝不应尝试放弃市场经济理念。而应以开诚布公的态度应对各种危机，这应当成为欧盟外贸政策的最高准则。

事实上，西方曾经面临以及正在面临的最大风险，总是来自西方自身。每当西方违背自己价值观时，这种风险就会出现，而市场经济正是西方价值观的一个组成部分。”



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