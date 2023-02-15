德语媒体：北京对莫斯科态度的两面性

（德国之声中文网）俄罗斯对乌克兰展开的侵略战争持续了已经近一年之久。战争爆发后不久就有呼吁中国出面调解的声音出现。近期这一呼声也再次高涨，例如巴西总统卢拉公开呼吁中国在俄乌和平谈判中发挥作用。

不过，到目前为止，北京非但没有谴责过俄罗斯发动的侵略战争，反而指责美国应该为这场战争负责。《南德意志报》发表的评论性文章写道：“尽管世界上少有一个国家能像中国这样从全球化和稳定中获得如此多的收益，北京却依旧对莫斯科表现出忠诚。专家们将其称之为‘亲俄的中立’。那么北京为什么这么做呢？”

文章分析指出：“首先，北京可能并不希望发生这场战争。中国依赖于全球经济的良性发展。战争爆发后，原油和粮食价格都飙升。没有哪个国家像中国这样进口如此多的石油和粮食。而且战争爆发前，中国经济已经陷入危机：新冠疫情、供应链问题、需求疲软，再加上严重的房地产危机。”

“有很多迹象表明，中国的领导层对俄罗斯的军事进攻感到吃惊。虽然两国都向对方承诺‘友谊无上限’，但即使是中国外交官们当中也有人对普京的行为表示不理解，他们认为普京这场侵略战争是非理性的。”

评论写道：“中国今天的反应和2008年格鲁吉亚战争以及2014年克里米亚被吞并时十分类似：北京要求和平、尊重主权和领土完整，并拒绝承认俄罗斯吞并的乌克兰领土。但同时，它批评单边制裁，而且继续与俄罗斯举行军演，并将冲突归咎于美国和北约。不过北京方面只对自己的民众和俄罗斯做这样的表述，在与欧洲人的会谈中却没有这样的说法，因为中国的经济发展仍然依赖欧洲的开放。”

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



《法兰克福汇报》撰文指出，中美之间的“气球事件”显示出，中国庞大的各机构之间，“左手不知道右手在做什么”。文章描述称：“一些迹象显示，中国的外交机构最先是通过美国方面才了解到所谓的间谍气球的存在。美国国务院在召见中国大使馆代办的时候，对方显得十分惊讶。此后中国花了36个小时的时间，才找到该如何用言语应对此事。”

文章认为，到目前为止，中国还没有采取任何严肃的反制措施。“总体来说，中国的宣传机构做了很多工作来转移公众对气球事件的注意力，或对其进行嘲讽。第一个转移公众注意力的事件是土耳其发生的大地震，中国媒体对此广泛报道。然后，中国非常感谢美国前调查记者赫什(Seymour Hersh)揭发所谓美国炸毁了北溪1号和2号天然气管道的消息。这几天，中国媒体对俄亥俄州的化学事故也进行了密集报道。然而，‘气球事件’当中最关键的问题却在中国根本没有公开讨论——在整个外交政策机构都在为稳定与美国的关系而努力的时候，中国军方为什么会侵犯美国领空？我们只能猜测，党内对习近平的压力越来越大，他要证明，虽然经济形势困难，但他有能力稳定与美国之间的经贸关系。”

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