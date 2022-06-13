德语媒体：北京对联合国的命令式语气

（德国之声中文网）这篇《法兰克福汇报》7月20日的评论「北京对联合国的命令式语气」称，北京正向巴切莱特（Michelle Bachelet）施加压力。评论指出，关于新疆的报告很难让北京满意，这就是为什么中国现在正试图对联合国施压。

评论开头表示：「如果中国新疆省的情况像北京政府所描述的那样，它就不必害怕联合国人权事务高级专员的报告。但由于情况并不像官方介绍的那样，北京正试图向巴切莱特施加压力。」

文章接着说：「巴切莱特的新疆之行报告是否真的会有过多的批评，对北京来说基本上是不重要的。中国希望阻止任何机构对发生在中国境内的事情进行评论，因此根据官方定义，这些事情不关其他人的事。而且为了确保每个人都能理解这个信息，要用命令式的语气来表达。」

关于联合国是否能不受此压力影响，作者打了个问号，「现在最有意思的问题是，联合国及其即将离任的人权事务高级专员是否会抵制中国的压力。因为就算对新疆维吾尔人的压迫不被称为 『种族灭绝』，……仍有很多批评的空间。」

「中国甚至不否认这些营地的存在，只是它们不应被称为监狱，而是『再教育营』。数十万人在那里被剥夺了自由，希望联合国至少能有足够勇气，在报告中说明这一点。 」

中国政府称再教育营是为了帮助维吾尔人学习一技之长

《世界报》刊登的评论以「视频揭露了中国普遍存在的种族主义现象」为题，指出这样的种族主义丑闻对北京来说，发生在一个不恰当的时间点。

文章开头写道：「视频中的马拉维孩子们重复着对镜头喊出指定的话：『我是黑鬼，智商低』，却不明白其中的含义。一个中国人为此付给他们相当于半欧元的费用，另外他们还得到一些果汁和面包。」

「策划视频的负责人叫卢克，多年来，他在非洲南部国家的村庄里制作此类视频。这是一个有利可图的生意。在中国，人们为『异国问候』支付相当于10到70欧元的费用。这类片段在中国的社交网络上流传，基本上没有受到审查，其中一些在微博上吸引了几百万次浏览。底下的评论揭示了这个国家根深蒂固的种族主义，但也有许多用户对卢克的歧视性和剥削性内容表示了明确的批评。」

今年6月，BBC的报导让此事曝光。面对媒体询问，卢克说是要在非洲推广「中国文化」。引起马拉维人民不满之后，卢克潜逃到邻国赞比亚过几天被捕，接着被引渡回马拉维受审。

作者接着写道：「对于在『一带一路』倡议以非洲的富裕朋友自居的中国来说，种族主义丑闻发生在一个不恰当的时间。因为近几个月来，西方国家扩大了在非洲的活动。……美国总统拜登已承诺投资金额会达到数千亿美元，而欧洲国家正在加强与资源丰富的国家的关系，希望新的天然气和石油生产商将使它们减少对俄罗斯供应的依赖。」

中国驻马拉维大使馆一开始称这是「两年前的旧视频」试图淡化此事件，但后来北京派出非洲高级外交官吴鹏处理危机，他向马拉维的学生提出新的奖学金计划，并承诺未来会继续对此类视频采取行动。

居住在广州的黑人在新冠疫情期间曾遭到歧视

评论认为，「但这些保证并不能全信，特别是在新冠疫情之初，生活在中国的非洲侨民受到了大规模的种族主义的影响。例如在2020年4月，广州市下令对非洲公民进行强制检测，一些人还被房东集体赶到街上，这导致了几个非洲国家罕见地对北京强烈批评。」

评论最后提到，即使是中国政府本身也曾发生歧视事件，「中国央视的许多节目也不利于相信北京此番反种族主义声明。例如，在最近几年的演出中，有几次中国表演者将脸涂成黑色。在一个场景中，涂黑脸的女演员说：『我爱中国人，我爱中国』，与她一起表演的是一名扮成猴子、来自象牙海岸的演员。」

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