德语媒体：北京对联合国的命令式语气

《法兰克福汇报》的一篇评论聚焦联合国人权事务高级专员巴切莱特新疆之行的后续发展。在一段由非洲儿童大声念出「我是黑鬼，智商低」的视频引发讨论后，《世界报》刊登的评论关注种族主义丑闻对中国的影响。
（德国之声中文网）这篇《法兰克福汇报》7月20日的评论「北京对联合国的命令式语气」称，北京正向巴切莱特（Michelle Bachelet）施加压力。评论指出，关于新疆的报告很难让北京满意，这就是为什么中国现在正试图对联合国施压。
评论开头表示：「如果中国新疆省的情况像北京政府所描述的那样，它就不必害怕联合国人权事务高级专员的报告。但由于情况并不像官方介绍的那样，北京正试图向巴切莱特施加压力。」
文章接着说：「巴切莱特的新疆之行报告是否真的会有过多的批评，对北京来说基本上是不重要的。中国希望阻止任何机构对发生在中国境内的事情进行评论，因此根据官方定义，这些事情不关其他人的事。而且为了确保每个人都能理解这个信息，要用命令式的语气来表达。」
关于联合国是否能不受此压力影响，作者打了个问号，「现在最有意思的问题是，联合国及其即将离任的人权事务高级专员是否会抵制中国的压力。因为就算对新疆维吾尔人的压迫不被称为 『种族灭绝』，……仍有很多批评的空间。」
「中国甚至不否认这些营地的存在，只是它们不应被称为监狱，而是『再教育营』。数十万人在那里被剥夺了自由，希望联合国至少能有足够勇气，在报告中说明这一点。 」
《世界报》刊登的评论以「视频揭露了中国普遍存在的种族主义现象」为题，指出这样的种族主义丑闻对北京来说，发生在一个不恰当的时间点。
文章开头写道：「视频中的马拉维孩子们重复着对镜头喊出指定的话：『我是黑鬼，智商低』，却不明白其中的含义。一个中国人为此付给他们相当于半欧元的费用，另外他们还得到一些果汁和面包。」
「策划视频的负责人叫卢克，多年来，他在非洲南部国家的村庄里制作此类视频。这是一个有利可图的生意。在中国，人们为『异国问候』支付相当于10到70欧元的费用。这类片段在中国的社交网络上流传，基本上没有受到审查，其中一些在微博上吸引了几百万次浏览。底下的评论揭示了这个国家根深蒂固的种族主义，但也有许多用户对卢克的歧视性和剥削性内容表示了明确的批评。」
今年6月，BBC的报导让此事曝光。面对媒体询问，卢克说是要在非洲推广「中国文化」。引起马拉维人民不满之后，卢克潜逃到邻国赞比亚过几天被捕，接着被引渡回马拉维受审。
作者接着写道：「对于在『一带一路』倡议以非洲的富裕朋友自居的中国来说，种族主义丑闻发生在一个不恰当的时间。因为近几个月来，西方国家扩大了在非洲的活动。……美国总统拜登已承诺投资金额会达到数千亿美元，而欧洲国家正在加强与资源丰富的国家的关系，希望新的天然气和石油生产商将使它们减少对俄罗斯供应的依赖。」
中国驻马拉维大使馆一开始称这是「两年前的旧视频」试图淡化此事件，但后来北京派出非洲高级外交官吴鹏处理危机，他向马拉维的学生提出新的奖学金计划，并承诺未来会继续对此类视频采取行动。
评论认为，「但这些保证并不能全信，特别是在新冠疫情之初，生活在中国的非洲侨民受到了大规模的种族主义的影响。例如在2020年4月，广州市下令对非洲公民进行强制检测，一些人还被房东集体赶到街上，这导致了几个非洲国家罕见地对北京强烈批评。」
评论最后提到，即使是中国政府本身也曾发生歧视事件，「中国央视的许多节目也不利于相信北京此番反种族主义声明。例如，在最近几年的演出中，有几次中国表演者将脸涂成黑色。在一个场景中，涂黑脸的女演员说：『我爱中国人，我爱中国』，与她一起表演的是一名扮成猴子、来自象牙海岸的演员。」
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中國公民「盧克」涉嫌在非洲國家馬拉維，付錢誘騙兒童用中文說出充滿種族歧視的口號，並將其拍成影片在網路出售。經外媒調查，該男還有其他剝削孩童等行為。馬拉維當局將盧克通緝後，目前他已在贊比亞遭警方逮捕。
羞辱性视频、征聘面试缺乏机会：中国针对黑人的种族歧视在新冠疫情期间有所加剧。而对于种族歧视这个话题本身，中国人十分敏感。一位在华生活了13年的非洲人对德广联表示，“要是中国人对非洲人也有同样的意识，那就好了。”