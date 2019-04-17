德语媒体：北京对台北秀肌肉

（德国之声中文网）本周一（4月15日），中国空军多架战机靠近台湾岛南端，引起台湾军方高度戒备。与此同时，介于台湾和菲律宾北部的巴士海峡也有中国军舰频繁活动。台湾总统蔡英文办公室称，中国军方的这一系列行动"不负责任"。而中国外交部则以"常规军演"作为回应。瑞士《新苏黎世报》以《中国向台湾展示肌肉》为题报道了台湾海峡的最新动态。文章写道：

"过去几个月来，共产党领导下的中华人民共和国同台湾之间的紧张关系加剧，但这一变化很少被国际舆论所关注。北京视台湾为分裂的省份，甚至宣称必要时会以武力实现统一。今年年初，中国党和国家领导人习近平发表讲话再次强调了这一立场。习表示，实现中国大陆和台湾的统一是'中华民族伟大复兴不可或缺的前提条件。'本周一这类军事动作的目的，就是要强化统一立场，并向台湾展示中国当前的军力。中国军机和战舰绕台巡航已经变得越来越频繁。

"而本周一举行军演，想必并非偶然。因为这一天台北正在同美国共同庆祝'对台湾关系法'生效四十周年。为此目的，前众议院主席瑞恩（Paul Ryan）等美国政治家专程前来台北，并同蔡英文举行了会晤。"

另有消息称，美方已基本同意向台湾出售60架新型F-16战机。《新苏黎世报》写道，这一军售计划一旦公布注定会激怒北京。文章写道：

"出售F-16，将在更大程度上显示华盛顿对台北的支持。长期以来，从没有任何一届美国政府像特朗普这样表现出亲台姿态。正式就职之前，特朗普就打破常年的外交惯例，接听蔡英文祝贺他当选的电话。

"这也是1979年以来美国总统第一次同台湾总统直接通话。而在此之后，特朗普总统也多次明显显示出，他并不很在意中国方面的感受。他的历届前任都会出于对北京感受和美国经济利益的考虑，在台湾问题上谨慎行事。

"这一切也使北京的风险评估发生了变化。就军事实力而言，中国现在就有能力占领台湾。但问题在于这样做会付出怎样的代价。单凭台湾的实力，虽然可以略作抵抗，但短期内注定会以失败告终。中国方面衡量代价的最大未知数仍然是，华盛顿是否会对台湾施以援手，无论是直接军事介入，还是采取其他威慑行动。"

鸿海集团董事长郭台铭周二宣布投入国民党总统大选初选

影响台湾未来以及台海两岸关系走向的另一个未知因素，将是预计于2020年举行的台湾大选。富商郭台铭流露出的参选意愿也引起了《新苏黎世报》的关注。该报题为《台湾首富宣布参选》的文章写道：

"虽然郭台铭1950年10月8日生于台北，但他的父母却来自中国大陆的山西省。他们同许多人一样，是在中国内战结束后逃到台湾的。1974年，郭结束学业后成立了鸿海公司。这家设址台北郊外的公司，起步资金只有7500美元和十几名老年帮工。多年打拼之后，该公司发展成为世界上最大的电子供货商-富士康。郭台铭很早就发现了中国的发展潜力。1988年他在华南的深圳开办了大陆第一家富士康工厂，这里很快就成为集工作和住宿为一体的综合厂区。

"富士康扬名世界主要基于两个原因：第一，该公司是苹果产品，如IPhone，Ipad或Macbook的制造商。虽然富士康也向惠普、戴尔、微软和索尼等公司供货，但同苹果的业务占其总收入的半数以上。第二，富士康多次以劳动条件恶劣引起媒体关注。工厂内曾发生多起员工自杀事件。但公司的业绩似乎并未因此受到影响。2016年，郭台铭的财富估计有56亿美金，而一年之后，据《福布斯》估算他的财富已经达到106亿美金。郭台铭拥有富士康9.4%的股权。

"迄今为止，郭台铭并未明确表示，他会以哪一个政党的身份参加总统竞选。不过，多年来，他一直表现出亲国民党的立场。2012年大选中，郭台铭明确表示支持国民党候选人马英九。担任总统至2016年的马英九积极主张台北和北京实现和解。现在台湾执政的民进党人蔡英文则对北京执行较为强硬的路线。比如，蔡英文拒绝接受所谓的九二共识。即台湾承认中国的'一国两制'原则。

"如果郭台铭届时真会出面参加总统竞选，一般认为，他会努力促成两岸关系的缓解。富士康股民显然现在就已经对这一前景表示出乐观，富士康股票周二上升了2%以上。

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