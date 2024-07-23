德语媒体：《北京宣言》和“复苏乏力”

中国在解决国际争端中愿意扮演愈发主动的角色，德语媒体对此加以关注。另外，二十大三中全会之后，中国官方推出的一系列改革措施，究竟在多大程度上能解决“复苏乏力”的问题，也引起了德语媒体的思考。

（德国之声中文网）德国媒体《明镜在线》于第一时间关注了巴勒斯坦各派别在北京展开内部和解对话，称：“为了巴勒斯坦地区的持久稳定，特别是巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯的世俗法塔赫与在加沙地带活动的激进伊斯兰恐怖组织哈马斯之间的协议至关重要。”

但在介绍了由中国带头促成签署的《北京宣言》后，《明镜在线》的文章指出：“中国外长甚至提到了“过渡政府”。然而，人们对协议效果的怀疑似乎是有理由的。”

文章写道：“过去，两组织曾达成类似协议，例如2011年的一项协议，但没有取得任何进展，因此对这次新宣言的效果也存在疑虑。哈马斯在加沙地带与以色列军队的毁灭性战争持续进行，这也可能使组织间的合作更加困难。”

在介绍此次加沙冲突的宏观背景时，《明镜在线》写道：“以色列于2005年完全撤出加沙地带，并对该地区进行了大规模封锁。自2023年10月7日大屠杀以来，哈马斯和其他伊斯兰组织在以色列境内杀害了约1200人，并挟持了约250人作为人质。以色列试图通过军事手段摧毁加沙地带的哈马斯。在长达九个月的行动中，以色列军队摧毁了加沙地带的大部分地区，并造成数万人死亡。”

《南德意志报》：“上周五美国网络安全公司Crowdstrike因错误更新导致全球IT系统崩溃，习近平会觉得这证明自己闭关锁国政策的正确”（资料图片） 图像来源: Sergei Savostyanov/POOL/AFP/Getty Images

《南德意志报》：“复苏乏力”

德国《南德意志报》7月23日发表了关注中国经济改革的评论文章，题为“复苏乏力”（Nicht genug für den Aufschwung）文章指出：“仅从数字来看，中共中央在长期执政的习近平的亲自指导下，在决定未来十年经济政策方向的三中全会上进行了艰苦的工作。据称，他们上周通过了超过300项改革。然而，本周末发布的具体决定并未让中国经济学家和外国投资者感到振奋。在面临诸多经济问题的情况下，干部高层会议的主旨仍是：继续现行政策。”

作者弗洛里安·穆勒（Florian Müller）观察到：“德国外贸商会对中共继续扶持国内工业而非刺激疲弱消费感到不满。这可能会增加过剩产能和出口，进而引发更多的贸易冲突。德国公司本已在中国日益激烈的全球竞争和对中国因西方关税和制裁而进行报复的担忧中左右为难。即使乔·拜登退出美国总统竞选，这种担忧也未减弱，因为贸易战的发起者唐纳德·特朗普重返白宫的可能性增加了。在这种背景下，周一宣布的利率下调和为疲软的经济释放更多资金的措施甚至无法起到安慰作用。”

同时，作者也指出：中国地方政府的巨额债务问题也被党领导层大体回避了。会议仅表示，财政状况良好的中央政府将承担更多的国家支出。经济学家认为需要大规模将债务从省级转移到北京的方案并未被讨论。

文章就此继续分析称：“如果负责社会支出的地方政府没有资金，国家内部的不平等就无法消除。这透露出一种奇特的社会主义理解。然而，上周五美国网络安全公司Crowdstrike因错误更新导致全球IT系统崩溃，习近平会觉得这证明自己闭关锁国政策的正确。中国几十年来一直依赖自主研发的软件解决方案，因此中国大多数机场和酒店的运营没有受到影响。在三中全会上，中共重申了成为研究和技术超级大国的雄心。”

文章在结尾写道：“习近平显然认为最大障碍在于他的指示未被正确执行。因此，他再次呼吁仔细学习他的思想，并将党的触角扩展到中国社会的各个角落。然而，习近平并未解释如何在这种情况下为创造力和实验精神提供空间，而这些对于任何发展飞跃都是必要的。”

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