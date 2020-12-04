德语媒体：北京在西太平洋建设新“渔港”令澳洲不安

（德国之声中文网）北京方面打算投资2亿美元在巴布亚新几内亚西部省首府达鲁岛(Daru)建设一个综合多功能渔业工业园区，但是澳大利亚国内有部分人担心，从长远来看，这一项目可能会演变为中国的海军基地。达鲁岛距离澳大利亚海岸线只有大约100公里。德国《法兰克福汇报》发表的一篇题为 “中国用渔港在澳大利亚沿海挑衅”（China provoziert mit Fischhafen vor der australischen Küste）的报道中引述澳大利亚参议员帕特里克（Rex Patrick）的看法说，单纯是中国人在达鲁附近长期捕鱼这一项活动就“违背澳大利亚的国家利益和安全利益”。他指出，这一地区的渔业资源并不出名。

文章引述澳战略政策研究所的学者沃尔(Jeff Wall)的判断称， 这一渔港项目 可能是由“北京方面直接掌舵”，证据就是这一项目“并不是由投资企业对外宣布的，而是直接由中国商务部和中国驻巴布亚新几内亚大使馆宣布的”。文章写道：“巴布亚新几内亚早就成了中国的紧密盟友。2018年举行APEC会议之后，中国在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港周围大举扩建基础设施。澳大利亚议员恩特奇（ Warren Entsch ）说，中国在发展缓慢的巴布亚新几内亚投资的基建总价值高达30多亿美元。与此同时，中国企业也正在获得越来越多开采该国内陆地区大型矿藏的权利。”

文章写道：“美军在澳大利亚北部城市达尔文的驻军数量不断增加，澳大利亚决定在巴布亚新几内亚以北较远的马努斯岛扩建其海军基地，供本国和美军使用。沃尔警告说，中国向西太平洋地区推进，澳大利亚可以从中学习的是，如何重新扩大此前削减的对该地区发展援助。他说：‘ 很明显，从推动经济发展看，我们已经落后了，特别是在如何提高小商贩生活水平和为村民提供就业等方面。 ’ ”

新冷战

明镜在线发表的一篇题为“新冷战”（Der neue kalte Krieg）的文章指出，美国正试图抑制中国成为科技大国。美国的盟友现在必须做出决断，德国可能由此陷入困境。

文章分析认为，用“贸易战”来描述美中两国间的矛盾和冲突是不足的。事实上，“这里正在争夺的是数字时代的主导权。谁将成为21世纪的超级科技大国？……新的冷战正在逼近，但是与当年苏美之间的冷战不同，现在美中之间不是意识形态的问题。这是一场关于技术标准和专利，以及下一代移动通信5G技术的科技战”。

文章写道：“中国早已不再是为西方世界制造廉价、仿冒和劣质产品的工厂。 因此，争夺优势的竞赛比许多人想象得要开放。 在新数字技术方面，中国已经赶上了美国，在某些领域甚至已经超过了美国。”

文章写道，“德国外长推测，美国大选结束之后数字领域分裂为美国领域和中国领域的危险继续存在。欧洲人必须做出决断，可是，该怎么决定呢？”

“德国外长马斯说，无论是中版还是美版，对德国而言都不是选项。德国和欧洲必须‘走出自己的数码之路’，掌握自己的核心技术。但是说起来容易，做起来难”。

“虽然柏林和布鲁塞尔都多次提到‘数字主权’，但是想赶上同科技大国之间的差距却是相当不容易，因为在中国和美国，大型科创企业如谷歌、亚马逊、百度和阿里巴巴都已经向人工智能等未来科技发展领域投入了大量研发资金和人力，他们不仅拥有资金，还掌握可以训练人工智能算法的海量数据库”。

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