德语媒体：北京在欧洲寻找盟友

（德国之声中文网）《商报》认为, 中国外长王毅欧洲之行的首站安排在意大利决不是偶然。"中国政府在当地投资巨大，也正是因此，意大利在欧洲国家中对中国的评价也最为积极。不过，罗马的这一路线现在却出现了新的、更具批评性的方向。"

这篇以"北京在欧洲寻找盟友"为题的文章写道：

"中国客人赞扬了意大利在同疫情做斗争中取得的成就。王毅在同意大利外长迪马约(Luigi Di Maio)会晤后中说，欧洲之行开始于罗马是对其表示尊重的体现。现在双边关系必须进一步加强。不过，香港民权活动人士罗冠聪在罗马的抗议行动却抢了王毅的风头，现年27岁的罗冠聪特地从伦敦赶往罗马，告诫欧洲人对中国政策多加警觉。他同多位意大利议员以及记者们在该国外交部大楼前举行了活动，他说，'你们的政府还不清楚，中国对意大利而言也是一个威胁。'"

"意大利外长迪马约没有接过王毅的话题。他对王毅表示，'我们对欧盟以及北约的忠诚比以往任何一个时候都更牢固'。在对香港问题的评价中，迪马约跟欧盟政策保持了一致，'我们同我们的欧洲伙伴一致强调，一国两制基础上的香港的稳定和繁荣是最为重要。'"

文章认为，意大利由此在对华政策上来了一个180度的转弯：

"仅在一年半之前，当时迪马约担任副总理的意大利民粹政府，作为唯一一个欧盟成员国，签署了一带一路倡议的意向声明。但一年前罗马换上明显亲欧洲的新政府。"

北京最担心大西洋两岸的紧密合作

《新德意志报》也评论了王毅欧洲之旅，指出王毅本次新冠疫情爆发以来的首次出访，旨在阻止欧洲国家为美国摇旗呐喊，形成对中国的包围之势。

但是，"布鲁塞尔手中握有很多还未打出的好牌：欧盟是中国最重要的市场，超出第二名很多，在美中贸易战白热化的形势下，北京决不可能再失掉欧洲。"

"因此，习近平主席对欧洲共同一致的对华政策十分重视，尤其在布鲁塞尔将中国定义为制度性竞争对手之后。说到底，北京最担心的莫过于大西洋两岸的紧密合作关系。"

"不过，中国在对待欧盟的问题上一向采取务实主义的态度，实际上，它对待国际社会问题向来如此：它按照国家的实力决定先后排列顺序，行动上也遵照这个顺序。迄今以来北京信奉的是，只要欧盟同中国做生意并能获利，它就不会转身离去。"

"但北京这回可能错打了算盘，在香港问题上无视国际条约的行为，为柏林和巴黎敲响了警钟。更何况，在中国的'淘金热'烟消云散之后，氛围更会发生变化。"

"周二，中国不得不再次吞下一颗外交苦果，台湾宣布在法国普罗旺斯成立一个新的办事处。《环球时报》称王毅访欧前的这个决定是'危险的挑衅'，后果严重。也许正是这种语调导致外交圈此前传出的马克龙与王毅会晤的计划最后无疾而终。"

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