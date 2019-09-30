德语媒体：北京在庆祝，香港在开枪

（德国之声中文网）"伴随着香港的严重骚乱，中国以自己历史上最大的武器秀庆祝了中华人民共和国成立70周年。1万5000名士兵参加了天安门广场上的阅兵式，大约580辆坦克和其它现代化战争武器展示在世人面前。160架战机飞越阅兵方队上空。可以安装核弹头并在半小时内飞抵美国的新型洲际导弹亮相长安街。"《世界报》文章开篇这样写道。

文章认为，习近平强调"没有任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐"也是剑指美国以及两国间贸易战。

文章接着把目光转向10月1日香港的示威活动：

"抗议中首次有一名示威者中实弹受重伤。警方称之前曾鸣枪警告，但网上有一段示威者和警察打斗的视频。一名示威者用棍子袭击一名警察，这名手持手枪的警察继而近距离开枪。示威者胸部中弹倒地。总共有30多人受伤。"

文章最后指出，北京的庆典活动笼罩在多重危机的阴影下，其中包括与美国的贸易战、香港示威、经济增长放缓、非洲猪瘟。此外，中国还因为把维吾尔人关押在教育营而受到谴责。

十一的香港民众游行演变会激烈的警民冲突

《法兰克福汇报》文章也同时关注了香港青年被实弹击伤的事件以及北京的阅兵式。文章还特别提到，美国总统特朗普在推特上祝贺中国国庆，但同时称："多年之后美国终于觉醒，意识到中国超越我们，成为21世纪经济与军事超级强权的计划及野心。"

一场长期斗争

《世界报》刊登了对香港荣休主教陈日君的采访。采访中，陈日君对香港此次示威活动最后结局可能和占中运动无异发出了警告。他说：

"使用暴力，我们失去的会比赢得的多。如果年轻人能够继续取得进展，那是因为他们身后有200万和平的市民。这点他们知道，政府也知道。因此我们现在必须停下来，积聚力量，审视我们的方法，寻找和平有效的施压途径。这将是一场长期斗争，没有战略是不行的。"

香港荣休主教陈日君

记者问道，中国现在是超级大国，人民日子越过越好，这是否是共产党的成功。陈日君对此表示：

"共产党毁了中国，中国人民以及他们的价值观。今天统治一切的是权力和金钱。这不是进步。教宗保罗六世说过，如果所有人都进步，而不是少数人，这才是进步。如果一个人各方面都向前，而不是只是在物质上，(才是进步）。如果我们拥有民主，中国会比美国更富裕，因为中国是一个如此能干的民族。一个民主的中国不是不可能的。"

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