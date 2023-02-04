德语媒体：北京向华盛顿发出的政治信号

（德国之声中文网）所谓中国“间谍气球”飞入美国领空的消息，引起了德语媒体的关注。《法兰克福汇报》发表评论指出，侦察气球可以视作是北京向华盛顿发出的政治信号——中国有能力随时闯入美国的领空。

时政评论员Peter Sturm写道，人类历史有多长，间谍行为就存在了多久。这并不是什么新鲜事。“因此在有新的间谍事件曝光之后，所有大国都很能沉得住气，不会轻易陷入道义上的愤怒。在中国侦察气球飞入美国西部设有重要军事设施的地区37公里高空之后，华盛顿和北京都处理得相当理性。”

有关中国外交部对于此事件的表态——相关中国无人飞艇属民用性质，用于气象等科研，飞艇严重偏离预定航线属于“不可抗力导致的意外情况”，作者表示这一反应完全在外界的预料之中。

双方都不愿事态升级

文章接着分析指出，初看之下，人们会认为气球不过是一种过时的间谍手段，在卫星时代早已不合时宜。然而它对目标的持续观测时间却远远超过卫星。“而更重要的是借此向华盛顿发送的政治讯号。中国向美国人展示了，他们随时有能力闯入美国的领空。”

“而美国方面的表现则是，非常迅速地发现了相关行动，并且表示有能力击落目标。而最终没有选择击落，也是向北京发送的信号。很显然，当下双方都不想要事态进一步升级。所以这种互秀肌肉的博弈游戏还在继续。整个世界只能寄希望于双方都继续保持理性。”

侦察气球能做哪些卫星做不到的事情？

“明镜在线”（spiegel.de）则发表分析文章指出，其实侦察气球在这种行动中所能获得的机密情报是非常有限的，然而在当前背景下，侦察气球相比卫星却存在一些优势。

虽然五角大楼没有透露相关中国气球究竟处在多高的空中，但是该气球确实处于大气层以内，也就是说，它在美国领空以内，而不是在太空。如果被发现的飞行物真的是中国的间谍气球，那么北京想用它来干什么呢？

美国发现疑似来自中国的侦察气球

作者分析道，虽然从观测的精确度方面来看，气球比卫星差远了；但是它的优势在于可以对目标地区进行较长时间的观察，而卫星则只能提供某个时间点的静态图片。“拿一场足球比赛来打个比方，就是说卫星也许能够拍下射门进球那一瞬间的照片，但是气球却能记录下来整个上半场的赛况，包括现场声音。”

除此之外，卫星的运行轨道是可以计算出来的。“假设有一枚卫星总是会出现在某个区域上空，那么只要计算出卫星不在这片区域上空的时间，把敏感的行动安排在相应时段就可以避开侦察了。况且，发射一枚卫星到太空需要花费上亿欧元，而侦察气球的成本就低的多了。”



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