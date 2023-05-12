德语媒体：“北京可能在2025年1月的月圆之夜攻台”

（德国之声中文网）北京是否会攻打台湾，如果真的决定军事攻击，又会是在什么时候？慕尼黑联邦国防大学情报与安全研究中心(CISS) 学者施美白（May-Britt Stumbaum）在接受《慕尼黑信使报》采访时预测，北京可能在2025年1月攻打台湾，而美国将会干预。

施美白（May-Britt Stumbaum）认为，今后两年对台湾至关重要，中国领导人首先希望等待明年1月的台湾总统选举，并希望亲北京的国民党能够获胜。"中国将加强威慑，直到台湾人最终说：与其冒着战争的风险，不如将自己置于北京的控制之下"，她说。为此，北京方面将通过散布虚假信息、渗透等方式从内部侵蚀台湾的制度。

此外，施美白认为，2025年初的美国大选也将会产生重大影响。"近年来，我们一再看到，在这种情况下，美国往往在几个月内几乎没有行动能力。许多高层人士在权力交接前几个月就离开了，高层行政职位和大使职位会空缺很长时间。美国2025年初可能会非常虚弱，而习近平会利用这一点。"

施美白预测，中国可能在2025年1月攻打台湾。她向《慕尼黑信使报》表示，"如果中国真的决定军事攻击台湾，那么，2025年1月提供了一个合适的入侵机会。不仅是因为美国大选后的阵痛，还因为在冬季最容易渡过台湾海峡，那时海面比较平静。此外，2025年的中国春节在1月，数以亿计的人将在全国各地旅行，卫星几乎无法发现大规模的军队调遣。那时，中国只需要一个月圆之夜和好天气。"

施美白认为，如果北京方面军事攻击台湾，那么会派出大量兵力，首先试图占领战略要地，特别是政府所在地和关键基础设施控制中心。中国也会接受非常高昂的血的代价。她说，"在中国，人们已经习惯于做出巨大的牺牲。在北京取消新冠措施后，估计有160万人在4周内死亡。入侵台湾的经济后果也将是巨大的。美国估计，由于制裁，中国的GDP将暴跌9%。但即使这样的后果也会被接受。"

施美白预测，如果中国攻打台湾，美国将出手干预。"如果中国控制了台湾，中国的潜艇可以从（台湾东部）不被发现地潜入海底，在旧金山附近再重新浮出水面。这就是美国人要进行干预的原因。他们想防止第二个珍珠港。不让台湾落入中华人民共和国手中，符合美国人自己的战略利益。"

立陶宛亲台立场令其经济上受益

世界报发表文章认为，波罗的海小国立陶宛展示了如何成功地与北京保持距离。

文章写道，立陶宛政府允许台湾在首都维尔纽斯开设一个真正的外交代表机构，北京怒而降低了与立陶宛的外交关系，并施加经济压力。"然而现如今，很明显，立陶宛的亲台立场可能取得了经济上的胜利。因为在北京的强烈反应之后，台湾政府希望尽其所能，确保这个波罗的海国家不会因为其立场而遭受任何经济损失。去年，台北政府拨出2亿美元用于在立陶宛投资。风投公司Taiwania虽然可以在整个中东欧地区投资，但到目前为止，这笔钱主要流向了立陶宛的初创企业......此外，台北政府设立了一个10亿美元的融资资金，立陶宛和台湾公司的联合经济项目可以从该资金中获得廉价贷款。"

文章指出，最重要的是知识的转让。通过与台湾公司的合作，立陶宛未来将开发生产芯片，并发展激光技术。

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