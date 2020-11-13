德语媒体：北京只想要民主外衣

（德国之声中文网）北京解除了四名香港立法会民主派人士的议员资格，此举立即引起了国际社会的批评浪潮。而中国也一如既往地以“香港事务属中国内政”为由，谴责外来干涉。《世界报》就此写道：

“取消四名立法会议员资格的根据是此前中国人大常委会做出的一项决定。该决定称，如果香港议员违反了国安法，即可在不通过法院的情况下，被解除议员资格。

继德国和其他欧洲国家之后，美国也在周三谴责了这一将反对派议员赶出立法会的行为。白宫安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien)表示，中国领导层新近采取的这一措施再度明确显示出，中国共产党在践踏国际义务方面已经到了厚颜无耻的地步。

英国外交大臣拉布（ Dominic Raab）也在周四对中国解除香港议员资格的做法提出批评。他表示，中国出台的新规定‘明显违反了有法律约束力的中英联合声明’。依照中英联合声明，中方承诺保障英国前殖民地香港的高度自治。”

英国外交大臣拉布谴责中国打压香港泛民派议员的行为

《世界报》报道称，香港特首林郑月娥强调，香港立法会未来也不会变成一个“假议会”。而一个没有了反对派的议会是否还能称之为真议会，则是《法兰克福汇报》所关注的话题。该报以《北京只想要民主外衣》为题，对香港事态发表了评论。评论写道：

“至少在香港特别行政区保留些民主的外表，对中华人民共和国来说，还是相当重要的。北京违背中英联合声明精神，开除了四名合法当选的议员之后，其他泛民派议员也宣布辞职，以示抗议。

这些议员的行为令北京当权者勃然大怒。在北京看来，香港议员的行动无疑是在向中国‘公开宣战’。

而北京的反应似乎印证了当年前民主德国领导人瓦尔特·乌布利希（Walther Ulbricht)的一句‘名言’。他在谈及苏联占领下的东德时曾说，一定要看起来民主，但我们必须掌控一切。”

北京的做法自然招致了国际社会的一派谴责声，这一点，中国政府想必也不会感到意外。评论最后写道：

“以习近平为首的中国领导层，多年来一直口口声声要推行多边主义，并成功地做出了有别于特朗普的姿态。然而只要外部条件许可，中国就会暴露出其本来面目。中国的战略，与其称之为‘中国优先’，但不如说‘唯中国独尊’来得更为恰当。国际社会必须要从中吸取教训了。”

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