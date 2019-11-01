德语媒体：北京发出的婉转信号

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》写道，在港人看来，新华社可绝不仅仅是中国官方的新闻通讯社，从1947年到2000年期间，这里也曾是中国共产党非正式的驻港机构。因此，周六激进派示威者袭击新华社分社，显然具有明显的挑衅意味。这篇题为《北京发出的婉转信号》的文章写道：

"香港局势继续激化的同时，北京中央政府显然也在为对示威运动采取强硬措施进行准备。种种迹象显示，上周中共中央召开四中全会，并就香港问题通过了新的方针政策。新政策的具体内容如何，现在还只能分析端倪。四中全会公报一如既往仍是语焉不详的官样文章：'建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制。'负责香港事务的人大官员沈春耀上周五对记者做出进一步的解释。他表示，中央政府绝不会'容忍分裂祖国，危害国家安全的行为。'

他表示，香港激进派同境外势力相勾结，使香港变成了西方对抗中国的前沿阵地。观察家们认为，沈春耀对基本法的表述可以解读为，中央将敦促香港通过安全法规，以加重对颠覆、叛国以及支持港独行为的惩罚力度，以及禁止外国机构在港从事政治活动。1997年制定的香港基本法中对制定相关法规有明确规定，但2003年的立法尝试因遭致公众抗议不了了之。"

中国官媒近来一直在对香港的司法制度展开批评，理由是很多示威者被逮捕后，很快就会重获自由。文章最后写道：

"尤为值得注意，但也同样语焉不详的是沈春耀的另一段表述。他说，中央政府将会'改善'确定特首人选的选举机制。迄今为止，香港特首由一个以亲北京势力为主的委员会选举产生。也许周三香港特首林郑月娥在北京同中央港澳事务协调小组组长韩正举行会晤后，会透露出有关选举机制的更多细节。这也是今年六月香港爆发示威浪潮以来，韩正首次会晤林郑月娥。"

有关德国5G网建设中是否应采用来自中国企业华为技术的讨论仍在继续。上周联邦情报工作委员会主席在一次听证会上指出，鉴于华为公司对中国共产党有很大的依赖性，因此不能对其予以完全信任。对此，《南德意志报》题为《为党服务》的文章写道：

"并不需要很多的想象力，就可以得出这样的结论：即两名加拿大公民相继在中国被捕，是一种报复行为。两名加拿大人成了人质。取保候审的孟晚舟生活在温哥华自己的家中，想必她会一直上诉下去，而与此同时，两名加拿大人却被关押在24小时不间断强光照射的单人牢房里。其中一名加拿大人刚刚成为父亲，但还未见过自己的孩子。

中国政府前不久还同美国的NBA展开了一场较量，起因是一家俱乐部经理涉及香港民主运动的推文引起了中共官员的不满。后果也很严重：NBA遭到全面抵制，中国境内的百万粉丝无法收看比赛的现场直播。那么，试想一下，如果德国得罪了中国，而中国以华为提供的5G网作为要挟手段，那将会怎么样呢？"

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