德语媒体：北京又在老调重弹

（德国之声中文网）《每日镜报》发表评论称，北京将俄乌战争罪责推给美国的做法，并不令人惊讶。毕竟战争爆发一年来，北京一直都是俄罗斯忠实的盟友。这篇题为《北京又在老调重弹》的评论写道：

"2022年2月24日，普京发起对基辅的轰炸之后数小时，中国外交部发言人华春莹没有谴责俄罗斯，而是表示'那些跟在美国后面煽风点火，等火烧起来了以后却指责别人的，才是不负责任的行为。作为始作俑者，点火者应该考虑如何以实际行动尽快把火扑灭。'

2022年8月10日，北京驻莫斯科大使张汉晖在接受塔斯社采访时称，'华盛顿是乌克兰危机的始作俑者和主要挑动者'。

而时间到了到了2023年1月30日，也就是中俄结成'无上限'友好同盟接近一周年之际，中国又开始了'罪在美国'的老调重弹。中国外交部发言人毛宁表示，美国才是乌克兰危机的始作俑者，并通过军援使冲突不断加剧。"

此前有报道称，美国政府掌握了部分中国国企可能在向俄罗斯对乌战争提供非致命性的军事或者是经济援助的证据。中国外交部发言人是在回应相关提问时发表上述言论的。《每日镜报》的评论指出：

"从战争爆发的第一天开始，中国方面就有机会以明确态度奉劝俄罗斯结束战争。但中国并没有这样做。去年十一月，德国总理肖尔茨访华后，中国做出了反对动用核武器的表态。这一表态十分重要，但这并不意味着，北京就此扮演起了调停人的角色，尽管过去几个月来，政治讨论中不断有人一厢情愿地提出此类设想。北京只是不希望爆发世界大战，仅此而已。

北京再度将挑起战争的罪责推向美国，内容上虽然并无新意，但时机的选择却令人担忧。本周日，美国国务卿布林肯将到访北京，希望改善已经跌至谷底的双边关系。更何况，成功的外交斡旋才是化解台湾问题的唯一途径。

但北京的措辞仍极具进攻性。十二月底，曾担任驻美大使的秦刚接替王毅成为中国外交部长，稍后，'战狼外交'象征性人物赵立坚又被调离发言人岗位，于是有人期望，中国将开启注重相互交流的新型外交路线。然而，北京新近的表态足以说明，中国还是在老调重弹，那就是一切罪责都应由美国承担。"

有报道称，日本和荷兰已经与美国达成一项协议，限制中国获取制造先进芯片的材料和设备。巴伐利亚电台网站发表报道称，美国同西方国家联手对中国实施芯片禁运，不仅会阻止中国经济、技术以及军事领域的现代化进程，也会对欧洲造成负面影响：

"芯片禁运也会对欧洲的芯片工业造成负面影响。新责任基金会（Stiftung Neue Verantwortung）'技术与地缘政治部'负责人克莱恩汉斯（Jan-Peter Kleinhans）表示，过去五年当中，中国为芯片制造领域投入了大约900亿欧元，而欧洲的相关投资则为170亿。而随着禁运令的实施，欧洲迟早会失去中国这个客户。

受禁运令的影响，中国一直在努力研发高端芯片制造设备。杜伊斯堡埃森大学中国问题专家陶博（Markus Tauber）教授表示，迄今为止，中国研发芯片的努力成效还很有限，但中国仍在不断为该领域注入大量资金，获得成功应只是时间问题。至少荷兰芯片设备制造商ASML总裁维尼克（Peter Wennink)对此忧心忡忡：'这可能会耗费一些时间，但他们最终会取得成功。'"

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