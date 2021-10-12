 德语媒体：北京即将攻台?雷声大雨点小 | 媒体看中国 | DW | 13.10.2021

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德语媒体：北京即将攻台?雷声大雨点小

北京近期在台海问题上剑拔弩张的姿态，引发了德语报刊的高度关注。《德国编辑部网络》刊评指出，北京的表态其实并无新意，西方国家切勿给本已紧张的局势火上浇油。《法兰克福汇报》认为，北京的高压威慑，只能起到反作用。

Taiwan Kampfjet

台湾的F16战机与中国空军的轰6K轰炸机(2018资料图)

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台海局势日趋紧张，而中美两国也争先在台湾问题上发出明确的信号。现在的关键问题是，中美这两个核武大国是否能够把握好分寸，避免擦枪走火引爆冲突。

台湾周日举行双十国庆大会，总统蔡英文发表国庆演说称，“我们期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服”。对于两岸关系立场，蔡英文表示，“维持现状就是我们的主张”。国台办则批评民进党当局的“谋‘独’挑衅，是两岸关系紧张动荡的根源”。

很多台湾人忧虑北京当局的两岸统一计划。台湾“双十节”前夕，中共总书记、国家主席习近平发表讲话，再度加大对台北和华盛顿的压力。

习今番的辛亥革命纪念讲话重提“和平统一”，是要放弃“武统”思路？政论家邓聿文认为，事实可能恰恰相反。

(德国之声中文网) 旗下拥有多家德国地方大报的《德国编辑部网络》（RND）以"西方不能在言语上激化冲突"为题，刊发评论指出，面对台湾海峡的紧张对立局面，西方国家必须探寻一种具有前瞻性的一致对华战略，切忌火上浇油宣扬战争风险。

"有些人已经在担心，北京方面有可能近期攻打台湾，并且猜测台湾的传统盟友美国是否会出兵阻止中国的攻击。但是，西方国家应当避免火上浇油。中国确实在台湾问题上试探底线，在军事上也具有优势……，这也确实值得忧虑。此外，深受疫情、内部社会分裂、阿富汗等问题困扰的美国正在失去其权威力量，同样令人感到痛楚。然而，北京当前的做法依然不应当被解读为准备攻台。台湾领导人在双十国庆发表了充满自信的讲话，北京方面则以'呼吁统一'作为回应，这并不是什么新鲜事。毕竟北京从来没有承认过台湾政权，后者在国际法中的地位也充满了争议。"

"当然，驳斥、警告中国仍然十分重要，对于北京的挑衅行为也不能袖手旁观。这一切已经在进行中，欧洲已经加强了在亚太地区的存在感，欧洲国家的'台风'战机和日本、澳大利亚的军队开展了联合演习。"

"不过，剑拔弩张的言辞并非是正确的回应。西方国家之间不应该相互较劲，而是应该提高警惕、开展可靠的合作，共同制订具有前瞻性的对华战略。这才是比激化冲突更好的回应方式。"

China - Xi Jinping in Beijing

习近平在“双十节”前夕纪念辛亥革命的仪式上再次强调要“统一台湾”

《法兰克福汇报》驻华记者以"中国充满风险的战略"为题，刊评指出，习近平想要用威逼利诱的方式来让台湾屈服，但是这种做法迄今没能奏效。

"有一点非常明确：军机扰台并非预示着解放军即将攻台。习近平目前有一个最为要紧的目标：在明年的党代会上再获得五年任期，从而巩固其领袖地位、确保尽可能多的党羽跃居高位。因此，他目前负担不起大规模军事冒险。"

"但是，这并不能让台湾感到安心。中国正在快速提升军备，而中国军队的战略则以攻取台湾岛作为最高目标。当然，具备能力并不等于具备意愿。不论是攻打台湾，还是海上封锁台湾，中国都将面临巨大的代价以及不可预计的军事和政治风险。习近平要是真这么做，就会危及他的其他政治项目。"

"假如攻台失败，习近平就会在中共党史中被描述为丢失台湾的人。在中共的扭曲历史观中，几乎没有比这更大的耻辱。因此，一切迹象表明，北京目前不太可能攻打台湾。"

"然而，台海局势的紧张依然有理由让我们担忧。习近平比他的前任们显得更有冒险意愿。围绕他的个人崇拜更是滋长了误判与轻敌的风险。民族主义取代了经济增长，成为了当前中共最为重要的执政合法性来源。而中国民族主义的圣杯就是台湾。"

"此外，中国还感觉自己被美国军事围堵。出于意识形态以及军事战略原因，台湾成为了中美关系里最为敏感的议题。北京认为，华盛顿想拿台湾作为遏制中国军事扩张的杠杆。"

作者接着指出，习近平掀起的民族主义思潮，正在裹挟他自己越发强硬地对待台湾或者美国的任何相关举动。北京希望以此来迫使台湾民众就范，但实际效果却恰恰相反。而北京如今也没有调整台海战略的迹象。

"台湾的矛盾地位是冷战的遗留产物。台湾人知道，'独立'一词是北京最为绝对的底线。中国正在尽全力让台湾在国际舞台上遭孤立。北京也向那些派遣高层政治人物访台或者支持台湾的国家发出威慑，但这同样起到了反作用。近期，不仅仅美国，还有一些欧洲国家都加强了和台湾的'非官方'关系。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

观看视频 02:42

包围台湾外岛的中国渔船

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