德语媒体：北京危险的统一梦

（德国之声中文网）北京方面不断重申，一旦台湾宣布独立，战争就将不可避免。《法兰克福汇报》撰文指出，北京官媒对于台湾问题的措辞变得越来越尖锐。去年十月《人民日报》的一篇社论发出“勿谓言之不预”的警告。而同样的措辞，中国官媒只在1962年的中印战争以及1978年的中越战争爆发前使用过。《法兰克福汇报》以《北京危险的统一梦》为题，分析了台海局势的现状和潜在危险。文章写道：

“20多年以来，中国人民解放军一直在为攻占台湾进行准备。中国军队演练内容中，必要情况下‘武统台湾’所在的比重已经越来越大。购置军火的决策也大多同攻台计划有关。北京很清楚，如果攻击台湾，美国有可能会出手相助。有鉴于此，北京的战略计划是，一旦开战就尽可能阻止美国军舰进入相关海域。除此之外，中方还谋求提升军力，以便有能力先发制人袭击美国在日本和关岛的军事基地，并击毁美国的军事制导卫星。

至于中国军力何时能达到执行这一复杂军事行动的水准，各方专家意见大相径庭。不过，专家们一致认为，北京绝对相信自己有能力在今后数年内达到这一军事水平。一些观察家确信，一旦北京达到了这种军事水平，那么战争风险也将急剧增高。中国问题专家玛斯特罗（ Oriana Skylar Mastro）表示: “ 我认为，只要习近平认为中国军队已经具备了协调作战的必要条件，那他就会动用武力，促成同台湾的统一。”玛斯特罗前不久在美国国会阐述了她的上述观点。她表示做出这一判断一方面是基于习近平的讲话。习近平前不久曾表示，没有同台湾的统一，‘中国梦’也就无法实现。而习近平的这一梦想还有明确的期限：2049。而促使玛斯特罗做出上述判断的另一个原因则是，中国领导人已经对和平统一不报太多希望，因为台湾的年轻一代对中国的敌意已经越来越明显。玛斯特罗主张，美国应大幅加强在印太地区的军事存在，尤其要加强侦察能力，以对中国的军事干预产生威慑作用。”



同玛斯特罗不同，美国军事情报部门DIA前雇员亨雷（Lonnie Henley）则对《法兰克福汇报》表示，军事打击并非北京高层的首选，他们更希望通过经济诱惑辅以军事威胁的手段长远促成同台湾的统一。不过，他同时也表示，一旦北京冒险发动军事行动，失败的风险以及代价将非常之高。文章接着写道：

“不过，武力攻台当然不是北京计划中的唯一选项。战略文件中披露的选项还包括，对台湾的有限的空中打击，政治谋杀，网络袭击，攻占金门马祖，进行海陆封锁等等。北京的目的是将台湾逼上谈判桌。至于在不爆发全面战争的情况下，使用上述手段能否达到目的，各方专家意见不一。很多观察家认为，这类手段只会起到‘警钟’的作用，促进各方组建针对中国的军事同盟。毕竟，台湾遭到来自中国大陆的导弹袭击之后，台湾民众同大陆实现统一的意愿绝不会变得更大。”

中国“吹哨人”获纽伦堡国际人权奖

每两年颁发一次的纽伦堡人权奖今天揭晓。获奖者是来自中国新疆的哈萨克族妇女沙依拉古丽·沙吾提巴依（Sayragul Sauytbay），以表彰她为捍卫中国少数民族权益所做出的努力。新闻平台T-Online报道称：

“中国‘吹哨人’沙依拉古丽·沙吾提巴依获得了本年纽伦堡国际人权权。纽伦堡市长基社盟政治家柯尼希（ Marcus König）周一表示，这名活动人士是反映中国宗教少数群体命运的代表性人物。

沙吾提巴依是哈萨克族穆斯林。她曾被迫在一个秘密再教育营中担任教师，时间长达数月。这位现年44岁的女性目前同其家人一道生活在瑞典，并公开宣讲中国对穆斯林少数民族的残暴镇压。柯尼希表示：‘她向世人讲出了再教育营中的秘密状况，以及北京演化及推翻西方民主的长远计划。’”

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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