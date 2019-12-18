德语媒体：北京力挺 华为撇清

（德国之声中文网）德国联邦议院多个党团提出倡议，要求通过法律禁止华为参与德国5G建设。在此背景下，中国驻德国大使馆经商处参赞王卫东日前接受中国官媒《环球时报》英文版的专访，称如果联邦议院通过相关立法，中国方面"不会坐视不管"。他说："把华为排除在外，将传递出保护主义的错误信号，给中德经济合作带来负面影响，甚至造成双边关系倒退。"

《南德意志报》发表题为"毫不掩饰"（Unverhohlen）的分析文章，指出这是北京间接发出的威胁：如果德国将华为技术排除在5G建设之外，德国经济界将要付出代价。文章写道：

"柏林听到了。问题是，这种做法是否会取得预期的效果。在中国政府几乎毫不掩饰地通过官方报纸发出威胁的同时，华为却试图尽量与北京领导层拉开距离。这家跨国公司向每个人强调，华为是一家普通的企业，同中国政府毫无关系。"

文章对比了中国官方与华为截然不同的语调，并质疑后者辩白的可信度："（华为的）各种公开声明却可能适得其反。在柏林， 连一些不愿将华为排除在5G建设外的人都开始摇头。'他们现在说起话来，好像中国都不是中国了'，一位政府高官说。"

"按照各自国家的法律，电信企业有义务（与政府）合作，这在民主国家也是有的。美国的互联网企业向国家安全局提供大量数据，这一点通过斯诺登的泄密已经很清楚。在德国，最大的互联网节点--位于法兰克福的DE-CIX的运营商正在打官司，为的是不再继续向德国联邦情报局提供数据。然而按照华为的逻辑，这类事情恰恰在威权统治下的中国完全是不可想象的。"……华为甚至委托中国的法律事务所出具评估报告，称中国人大2017年通过的《情报法》并不适用于该企业。

作者指出，"称中国法律即便在理论上都不构成迫使华为与政府合作的风险的大胆论断，到头来恐怕会让这家跨国公司受损不轻。本来就反对华为参与5G建设的德国外长马斯指出，民主国家的企业至少可以对簿公堂，拒绝与本国情报部门合作。而在中国，连独立的司法都没有。"

高铁上市

柏林出版的《每日镜报》注意到，本周一，中国京沪高铁的运营商京沪高速铁路股份有限公司（BSHSR）上市。报道回顾了中国高铁的快速发展进程："15年前，中国还没有一条高速铁路线。现在，全国68000公里的铁路网中，三分之一的里程已经可以运行高铁。"

"中国不仅拥有最大的铁路网，也拥有世界最快的列车，一个重要原因是，中国铁道部与德国西门子、法国阿尔斯通等外国机车制造商及部件供应商合作。2004年, 才开始允许德、法、日本企业以技术为交换条件进入中国市场。"

"（京沪高铁）上市也是一个信号，表明中国致力于开放某些迄今由国企主导的产业。北京希望让私人企业更容易进入能源、电信、轨道交通等领域。总理李克强在12月再次强调了这一点。"

文章指出，中国的高铁发展迅速，但接下来的重要任务是，让全国至少10条高铁线路实现不亏损。上市的京沪高铁是为数不多的盈利的铁路线之一。

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