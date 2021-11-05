 德语媒体：北京冬奥与彭帅事件 | 媒体看中国 | DW | 04.11.2021

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德语媒体：北京冬奥与彭帅事件

《奥格斯堡汇报》评论指出，向年轻的运动员们发出抵制北京冬奥的呼吁是错误的，需要的是彻底改革的国际奥委会。德国《日报》则关注了彭帅事件，表示中国政府看起来并不想公开反思“情妇”的问题。

《奥格斯堡汇报》一篇评论指出，抵制北京冬奥并不解决问题

《奥格斯堡汇报》一篇评论指出，抵制北京冬奥并不解决问题

（德国之声中文网）日本东京奥运会让你感到不便和难受吗？《奥格斯堡汇报》11月3日的一篇评论文章称，在2022年的北京，情况会更甚，而新冠疫情给了组织者完美的理由对各路人员进行更严格的管控。

作者Milan Sako表示："北京是世界上第一个在2008年举办了夏季奥运会后也举办冬季奥运会的城市。曾举办1972年夏季奥运会的慕尼黑，在申办2022年冬奥初期就因为民众否决而失败了。北京政权则顺利de推动了其冬奥项目，以托马斯·巴赫（Thomas Bach）为首的国际奥委会热情地配合。这也是因为这个耗资巨大的体育赛事在专制国家举行不会遭到当地民众反对。"

作者说，在08年北京夏季奥运会后，人们曾经对这个国家的进一步开放寄予厚望，希望中国与西方渐行渐近。"而如今，这样的希望已经消逝。目前，中国与西方的气氛可以说就像北京附近山区里一样冰冷。"

文章写道，目前美国及其政治盟友在多个领域都与中国存在分歧。中国的人权问题以及该国当局对香港民主、新疆和西藏少数民族的压制都为人诟病。

"一些政治活动家早就呼吁抵制（北京冬奥）。然而，向运动员们发出这一呼吁是错误的。当政客们在练习外交辞令的时候，难道应该让运动员们表现出清晰的棱角？抵制奥运会是一把钝剑，看看1980年的莫斯科奥运会就知道了。"

文章在最后指出："现在需要的是对国际奥委会进行根本性改革。那些青睐权势的奥委会人员应该重新思考奥运会主办权的颁布……以及奥运会本身。这样，奥运会才不会沦落为令人厌烦的义务活动。"

网球名将彭帅指控前副总理张高丽在中国引发了网络热议

网球名将彭帅指控前副总理张高丽在中国引发了网络热议

德国《日报》11月3日关注了中国网球运动员彭帅对中共高官张高丽的指控，指出这样的事件"在以前是闻所未闻的"。尽管#MeToo运动也波及中国，也发生了几起备受瞩目的案件，例如曾涉及一位主持人（朱军）和一位歌手（吴亦凡），但迄今为止，还没有哪位女性受害者敢于对有权势的政治家提出指控。

文章说，该事件也是中国审查机构如何实时运作的一个实例。彭帅的帖子很快就被删除，不久之后对"彭帅"的搜索结果被屏蔽，"几乎就像一个公众人物从未存在过一样"。

"不过，审查员并不总是这么严格，例如几个月前的吴亦凡事件……。当时那起#MeToo指控完全符合中国政治宣传议程"。

文章随后写道，在中国，党员干部拥有情妇的情况并不罕见，"在几年前甚至还会公开炫耀这个。……中国政府看起来也并不想公开反思这个问题，而是倾向于充耳不闻、保持沉默。当记者在中国外交部的例行记者会上提出这个问题时，发言人汪文斌冷静作答：我没有听说过这件事，这不是一个外交问题。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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