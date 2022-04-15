 德语媒体：北京做不了乌克兰危机的调停人！ | 媒体看中国 | DW | 16.04.2022

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德语媒体：北京做不了乌克兰危机的调停人！

中国在俄乌危机中的战略是什么？中国能够对普京产生影响力，但北京为何做不了俄乌战争的调停人？德国《明镜》杂志发表的一篇文章就此进行了详尽的分析。此外，欧洲在光伏能源上对中国的严重依赖也引起了德媒的关注。

Symbolbild China Ukraine

北京因在俄乌问题上的暧昧立场在国际上面临越来越大的压力

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今年3月，中国对俄贸易总额同比增加了12%，增幅虽小于今年2月，但仍高于中国对外贸易的整体发展。俄罗斯侵犯乌克兰引发制裁浪潮后，中国对西方国家的制裁措施提出强烈批评。

布鲁塞尔试图警告中国不要支持俄罗斯对乌克兰的侵略，并利用其影响制止这场战争。但分析人士怀疑本周举行的欧盟-中国峰会能否达到这一目的。

国际社会普遍担心，俄罗斯对乌克兰的入侵有可能会引发一场全球性的冲突。我们距离世界大战难道真的只有一步之遥吗？专家学者们又是怎么看呢？

（德国之声中文网）中国做不了乌克兰危机的调停人。德国《明镜》（Der Spiegel）杂志发表的一篇分析文章得出这样的结论。该媒体驻北京记者Georg Fahrion 写道：“中国作为俄乌战争的调解人？乍一看，好像是可以说的通，但只是好像。北京正在花费心思与交战双方保持同等距离。然而，与此同时，中国是唯一继续支持俄罗斯的世界大国。因此，北京说的话对莫斯科来说颇有分量，普京无法承受疏离中国的后果。若中方对他施加压力，那么他可能会发现自己除了妥协之外别无他法。“

文章接着指出，理论上中国可以参与三个重要的外交行动：参与缓解乌克兰人道主义需求、促成停火以及在停战后参与重设欧洲安全架构。作者补充说，中国3月份就缓解乌克兰人道主义局势提出了六点倡议，不过 “全面关注乌克兰的流离失所者”或是“切实保护平民” 等建议虽然都是重要的关切，但并非是具体的计划。《明镜》援引“国际危机组织”（ICG）中国问题高级分析师萧嫣然（Amanda Hsiao）表示：“中国提出的建议是认真的，但它们没有实质内容。我认为，倡议目的主要是为了表明中国在这场危机中发挥了建设性的作用。“

文章认为，应该用行动而非言论来衡量中国的承诺。到目前为止，中国只为人道主义紧急援助承诺了总共1500万元人民币物资，相当于220万欧元。作者写道：“目前北京方面的态度是，乌克兰目前的局势'不是我们想看到的 '。这话诚心实意。战争正在影响中国的经济利益，并破坏了北京和欧洲融洽的关系。因此，习近平和中国外长王毅都表示赞成通过谈判解决问题，并一再呼吁进行和平谈判。”

标题为“中国为什么做不了和平调解人”（Warum China als Friedensmakler ausfällt）的文章指出，中国不是没有国在国际危机中扮演调停人的经验，比如朝鲜核问题。不过萧嫣然表示：“在乌克兰问题上，我不认为，中国有能力提出具体的详细建议，他们可能不够了解复杂的欧洲安全问题。”

文章写道：“这可能是中国明确表示不想充当主要调解人的原因之一，北京最多只想在国际努力的框架内发挥积极作用。北京希望俄罗斯人和欧洲人自己想出一个解决方案——前提是没有欧洲安全最重要的保障者美国的干预之下。“

德国墨卡托中国研究中心主任胡谧空(Mikko Huotari)也认为，中国不适合扮演调解人的角色：“中国当然不适合这个角色，因为让中国对欧洲安全产生影响从根本上来说违背了欧洲利益……鉴于中国与莫斯科的战略合作，北京一定不会是一个中立的中间人。”

观看视频 05:44

停止战争！乌克兰小伙用中文求救

中德广播(MDR)本周五（4月15日）刊文指出，如果对俄罗斯实行天然气禁运，德国可能要因此付出不小的代价。因此，应尽快增加能源独立性，一种解决方案是大力发展太阳能。但是，欧盟几乎完全依赖中国的太阳能组件。文章写道，可以发展再生能源可以减少对化石燃料的依赖性：“不过这方面，德国存在依赖性，欧盟几乎都不在本土生产太阳能板。”

光伏设备制造商迈耶伯格科技公司（Meyer Burger Technology）的迈耶·伯格施耐德（Anne Schneider）解释说，如果没有太阳能硅片，就无法生产太阳能板，也就无法谈及能源转型。

标题为“能源：在俄罗斯与中国之间”（Energie: Zwischen Russland und China）的文章指出，太阳能正在蓬勃发展：“由于能源价格飙升，许多居民都计划安装太阳能屋顶。然而，现在的主要产地是中国。“ 迈耶伯格科技公司首席执行官埃尔福特（Gunter Erfurt）指出，目前这方面的依赖性几乎达到百分之百，比俄罗斯天然气依赖性更大，必须得解决这个问题。在他看来，中国占据市场的主导地位一个主要原因是，德国公司将其开发的产品出口到中国。他的公司当时也是这样做的。中国的竞争对手接手了德国的技术，加大生产，并压低了价格。德国‘太阳能谷’的繁荣也一去不返。文章最后写道：“这个局面现在将得到改变。俄罗斯的入侵和随之而来的能源危机已给政坛带来震荡。3月底，欧盟能源专员西姆森（Kadri Simson）在布鲁塞尔宣布将重建欧洲光伏产业列为首要任务，但还尚需一些时间。”

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

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