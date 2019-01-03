 德语媒体：北京会对台湾动武吗？ | 媒体看中国 | DW | 05.01.2019

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德语媒体：北京会对台湾动武吗？

两岸关系依旧是周末德语媒体关注的话题。《每日镜报》写道，此前中国尽管在政治、经济和军事上极力施压，但一直避免走到战争那一步，如今这似乎有所变化。《南德意志报》则指出，目前中国面临经济困境，这让北京不得不寻找新的途径，来获得民众支持。

Taiwan Taipei Chinesische und Taiwanesische Flagge (picture-alliance/EPA/R. B. Tongo)

习近平近来向台湾喊话，称不排除武力统一

（德国之声中文网）"中国会采用俄式办法吗？"《每日镜报》周五（1月4日）一篇文章在题目中这样问道。这里的"俄式办法"指的是直接出兵。

文章写道，习近平近来向台湾喊话、称不排除武力统一，让欧美惊愕不已，产生各种解读。一些专家认为，习近平的话并没有什么新意。另一些则认为，"习近平对台湾发出的威胁，有了质的变化"。

文章援引中国问题专家曾锐生说，是从字面上理解习近平的话还是将其看作是修辞手法的升级，这一点很关键。因为这将影响和质疑世界对中国的主流看法。这种主流看法"就是中国不同于俄罗斯之处：为了自己的利益，莫斯科毫不犹疑地发动战争，而北京则避免军事对抗"。

"习近平的讲话让人们质疑，这种看法如今是否还适用？在中国，为了获得政治支持，满足国家雄心是否也变得比民生更重要？"文章写道，北京向台湾施压，也包括在军事上施压，这一点并不新。"然而，对于武统发出如此公然的威胁，这一点很新。"

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习近平倡议“一国两制”，蔡英文回应“绝不接受”。两岸领导人隔空喊话，让台海关系再次成为全球瞩目的焦点。针对海峡两岸的现状与未来走向，德国之声采访了厦门大学台湾研究院副院长张文生教授。 (04.01.2019)

"北京的新战略"

"中国完成了艰巨的（月背）登月、向台湾发出威胁，也不惮与美国进行贸易战，这个国家看起来似乎充满力量，然而光鲜的背后是不那么喜人的境况"，《南德意志报》一篇题为"传奇取代增长"的文章在开头这样写道。

文章表示，中国咄咄逼人的姿态在海外引起疑心。美、欧都提高了中资收购本土企业的门槛，华盛顿还通过惩罚性关税向北京施压，这让中国"本身已经在巨额债务中呻吟的本土经济很受伤"。"人大经济学家向松祚在12月的公开演讲中说，国家统计局的经济增长数据是6.5%，而另一种测算是1.67%甚至是负的。向松祚还说，法制不健全、越来越多的国家干预和缺乏真正的改革意愿，将让中国经济下行、面临困境。该演讲很快遭到审查被删，然而中国很多论坛仍在对之进行讨论。这显示了，对于北京的路线存在多大的忧虑。"

文章继续写道，如果真发生经济危机，这将威胁中共的统治。"在寻求新的、更有意义的战略时，习近平比他改革开放以来任何一位前任，都更加重视统一的民族意识形态。该政策的核心是'中国梦'。这个许诺是：中国将再次崛起为强大而繁荣的世界大国，可以飞向月球，不受任何人的颐指气使。这里的任何人包括美国，包括国际组织，当然更包括那个距离中国160公里的小岛台湾--这个在中国看来本就属于自己的地方。在这个战略中，民族主义是民众的新精神鸦片。中国人民主导世界，将是对一个短暂的历史异常时期的修正。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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