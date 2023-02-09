德语媒体：北京令人迷惑不解的外交行动

（德国之声中文网）上周，英国媒体报道称，根据英国外交部的一封电子邮件显示，今年初新上任的新疆维吾尔自治区人民政府主席吐尼亚孜（Erkin Tuniyaz）本周将访问英国，随后将前往欧洲其他国家。英国外交部还在邮件中表示，“同意与吐尼亚孜进行高级别的会晤，并打算藉此机会，敦促中国改变对特定议题及个案的做法”。

《南德意志报》发表长篇分析文章指出，北京方面显然想通过这一步骤“重新展开对话，且把自己关上的大门再重新打开”。文章指出，“多年来，中国‘战狼’式外交官在其它国家引起了越来越多的不满。这不仅损害了中国的声誉，而且还损害了中国的经济”。

中国国家主席习近平委派国务院副总理刘鹤参加在瑞士举办的达沃斯世界经济论坛。刘鹤在论坛上释放的信号是“中国将会更加开放”。美国国务卿布林肯原本也计划今年2月初访问北京，并成为2018年以来首位访问北京的美国国务卿，但美国上空出现的中国间谍气球破坏了计划中的美中关系重新相互靠近。文章写道：“这使得欧洲对中国的外交政策变得更加重要。北京一直希望美欧之间的联盟不应该变得太强，欧盟国家应该奉行独立自主的且最好是比较友好的对华政策。所以北京也正在尝试发出魅力攻势：德国总理肖尔茨去年11月携经济代表团前往北京访问，法国总统马克龙也正在计划自己的访华行程。而本周末，中国最高级别的外交政策官员王毅将飞往慕尼黑参加安全会议。”

德国总理肖尔茨任内首度访华

“而负责在布鲁塞尔展开魅力攻势的是去年12月走马上任的现年57岁的中国驻欧盟大使傅聪。傅聪说着一口流利的英语，一直在幕后忙于促进北京的事业以及重新开启欧中关系。上周他在布鲁塞尔举行的一场活动上表示：‘中国重新回到了世界舞台。’他还为欧盟提出了一个具体建议：双方应该同时取消制裁，并 ‘向前看’。然而这不会这么容易实现。”

文章写道：“还有一个奇怪的转折是，除了王毅，中国计划本周另外派出一位政治人物对欧洲进行友好访问。而这一位政治人物刚好是新疆维吾尔自治区人民政府主席吐尼亚孜。吐尼亚孜已经在新疆党政机关工作了40年。他定于本周先访问伦敦，然后2月19日至21日访问布鲁塞尔。欧盟方面负责接待他的将是欧盟对外行动署（European External Action Service）。”

“新疆问题专家郑国恩指出，吐尼亚孜曾在2018年的一段讲话中指示再教育营的管理人员确保‘绝对安全’，防范被关押者逃跑。吐尼亚孜被美国列为被制裁对象，但是他的名字不在欧盟的制裁名单上。慕尼黑世界维吾尔人大会主席多里坤·艾沙在接受《南德意志报》采访时说，吐尼亚孜是“压迫政策的设计师”之一。他要求英国和欧盟对吐尼亚孜实施制裁，让他为参与对维吾尔人的种族灭绝承担责任。”

文章写道：“被中国制裁的德国绿党籍欧洲议员比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）认为吐尼亚孜前来欧洲访问是一场‘宣传访问’。他认为即便派出低阶官员出来接待依旧显得‘太过尊重’。他还说，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）不敢‘将这位不请自来的客人拒之门外’。”

文章指出，大赦国际等人权组织以及英国一些议员对吐尼亚孜的访问都持批评态度。同时欧盟对外行动署上周发表的一份有关外国主体制造散布虚假信息并干涉欧盟事务的报告应该也不会让中国感到开心。因为报告将俄罗斯列为罪魁祸首，而中国就被排在第二。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 MERICS：继续使命 不忘初心 有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚 遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 盖勒：不会放弃倡导民主和人权 盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章 受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲议会：中方制裁“不可接受” 除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 危及欧中投资协议？ 比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态 中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲权威学者集体声援 瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。



不过，文章最后写道：“不过欧盟和中国已经达成一致，就相互接近迈出第一步：据媒体报道，本周双方将重启中断的‘人权对话’。去年还曾有10个人权组织在一封共同发表的公开信中警告说，欧盟同中国开展了37轮人权对话，却没有推动中国对其人权状况做出任何改善。公开信指出，从欧洲的角度来看，对话被看作是善意的，但却没有任何功用。如果重启对话，‘会被中国政府当作公关妙计加以利用’。绿党籍议员比蒂科夫认为，最终的结果会‘索然无味’，因为对话中的很多细节事前双方就已经协商好，而且同以往不同，这次没有计划让欧洲议会议员参加对话。”

“北京不会成为一个真诚的冲突调解人”

德国《商报》发表评论指出，有关中国是否可以作为莫斯科和基辅之间的和平调解人的争论存在已久。有时候是中国自己提出来的，有的时候是其它国家建议的，例如新近巴西总统卢拉也公开呼吁中国在俄乌和平谈判中发挥作用。

评论写道：“反复重复不会让这样的提议变得更美好。这种想法就十分荒谬。中国在冲突中并不保持中立，中国官方一次次公开表明了这一点：中国外交部公然指责是美国造成了局势升级。中国采纳了俄罗斯的说法，即北约东扩使得莫斯科除了进攻乌克兰别无选择。此外，北京也在大规模地扩大与俄罗斯的经济关系，并以此间接地资助了战争。”

评论写道：“在这一背景下，怎么还会有人想到让北京来充当调解人，这实在是匪夷所思。中国每一次做出小小的声明都被立即解读为该政权正在改变对莫斯科的态度的证据。但这只是一厢情愿的想法。每一次稍有一些看起来似乎对莫斯科持批评态度的表述出现之后，中国的政府官员和国家媒体就会做出数百个支持俄罗斯的声明。只有普京做出核威胁的时候，中国才会表示反对。这不是不重要，但是对于成为一个真诚的调解人来说还远不够。”

巴西总统呼吁中国：是时候出面调停俄乌战争了！

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