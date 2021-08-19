德语媒体：北京为何要为塔利班铺红毯？

（德国之声中文网）《世界报》周四发表文章“美、俄、中突然暂处同一阵线”（Plötzlich liegen die USA, Russland und China auf einer Linie – vorerst）针对阿富汗局势做出分析指出，美国总统拜登的阿富汗方针意外地与普京和习近平雷同，但是这样的情况不会持续太久，因为三国领导人有各自的利益追求。

文章写道，莫斯科和北京对美国的失败表现出幸灾乐祸，但事实上他们目前的态度与美国相去不远：“对于塔利班在自己国内的所作所为，只要不对中国和俄罗斯的利益构成威胁，这两大势力无意插手。莫斯科和北京既不关心第一批阿富汗职业女性军官的境况，也不在乎小偷是否会被砍掉双手。如今的华盛顿亦然。”

“中国实际上已经承认塔利班是阿富汗合法政府。中国外交部周一表示，‘我们尊重阿富汗人民的决定”，语气就好似塔利班是以民主方式接过政权。”

《世界报》认为，中国人虽然喜欢谈经济项目以及所谓的新丝绸之路，但当下主要关心的是安全问题，中国和俄罗斯都对直接干涉该国内政持谨慎态度。“对美国撤军的喜悦几乎要超过风险，但也创造了新的不确定性。而且是巨大的不确定性，因为穆斯林聚居省份新疆与阿富汗接壤。与俄罗斯不同，对于中国而言，塔利班与其领土之间没有缓冲区。”

作者Pavel Lokshin指出：“北京对于伊斯兰主义和分裂主义的恐惧是如此之深，以至于习近平领导下的中国不断打压新疆维吾尔人。若塔利班像过去执政时那样，庇护中国穆斯林甚至助其对抗中国极权中央政府，对北京来说将是一大问题。”

文章最后写道：“大国对于阿富汗问题的默契能持续多久，主要取决于塔利班。如果这些伊斯兰主义分子能依照塔利班发言人周二所称的那般执政，实施大赦并且保障女性权利，那么这个国家最终可能会稳定到足以让中国进行大规模投资。华盛顿应该不乐见其成。但如果塔利班违反誓言对几个大国构成威胁，这些国家很快又会恢复共识。”

中国外长王毅7月底与塔利班代表在天津会晤

《巴登日报》（Badische Zeitung）在文章“中国为何要为塔利班政权铺红毯”（Warum China dem Taliban-Regime den roten Teppich ausrollt）中指出，中国异常迅速地认清了阿富汗的新政治现实，不仅是基于与阿富汗在地区政治及经济上的利害关系，也因为塔利班是区域内的安全隐患。

《巴登日报》描述称，中国官媒兴高采烈地评论西方的失败，但中南海的党干部肯定笑不出来，因为若维吾尔武装分子在阿富汗找到漏洞，在塔利班的庇护下组织流亡抵抗运动，对中共来说将是灾难。“因此，北京很早就为伊斯兰主义者铺上了外交红毯，并以此作为预防措施。”

“中国领导人不信任塔利班，他们认为塔利班是该地区的安全风险。” 文章接着写道：“北京左右为难：一方面中国外交官员乐见美国撤军留下真空，由新的世界强国中国来填补；另一方面，现实派政治家看到的是对地缘政治越来越多的干预对本国边境带来的风险。”

“与此同时，由于中国的能源需求庞大，中亚石油资源丰富的地区在经济上对中国也至关重要。此外，许多‘一带一路’倡议下的基础设施项目正是位于该国及其周边。在塔利班抵达喀布尔的几小时后，《环球时报》就猜测，中国国企如何能在该国的重建中获得商业利益。”



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