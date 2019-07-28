德语媒体：北京为何而忧虑？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"对民主派的恐惧"为题，刊发头版社论，点评了中国国务院港澳办本周一就香港示威问题召开的新闻发布会。

"如果中国关心的只是香港的内部安定，这一切倒简单了：北京只需要让香港特区政府彻底收回引发抗议的《逃犯条例》修订案，并且让已经成为固执己见政客之象征的林郑月娥至少表露出辞职的意向。但是偏偏这些都不会发生。这说明，中国政府真正关心的不是内部安定，而是对香港以及叛逆的香港民众不断完善管控。"

"大部分香港人都会赞成对暴力行为进行谴责。然而，中国方面却只谴责少数示威者的暴力，比如那些向中联办泼漆的人。至于一周前示威者在元朗遭到疑似黑社会的袭击一事，号称非常关心香港'稳定'的中央政府却认为不值一提。这很能说明问题。"

"国务院港澳办还算明智地没有做出直接的威胁，比如威胁要派出军队。要真这样做的话，就相当于公开宣布撕毁协议。中国政府不想在国际上撕破脸皮。或者说，还不想撕破脸皮。中方现在用了'颜色革命'这个说法，这是个危险的信号。普京发明了这个词语，用来形容前苏联加盟国内发生的政治运动。北京现在用这个词，体现出了极度紧张的心态。中国政府对外展现出强大，试图为全世界制订规则，但是在面对一小群民主派人士时，却又充满恐惧。坦率地说，这很好地驳斥了即便在西方也经常能听到的一种论调：中国以及中国人没有民主观念。不过，这一切也并不能说明香港的示威者有成功的希望。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》则以"欧洲的未来堪忧-芯片厂商必须合作"为题，刊发评论指出，面对美国在芯片领域的垄断地位、中国在该领域的奋力追赶，欧洲必须立刻警醒。

文章注意到，美国正在利用中国在芯片领域的相对落后地位对北京施压，不久前特朗普对华为的"断供令"就是一个明显的例子。"近年来，中国正在试图摆脱对美国芯片行业的依赖。阿里巴巴公布自研芯片，说明中国企业正走在一条良好的道路上。"

"要是美国也对欧洲实行芯片'断供'，欧洲人恐怕没有什么还手之力。尽管欧洲也有英飞凌、意法半导体、恩智浦这三家大名鼎鼎的芯片厂商，拥有大量专有技术，但是它们相对体量较小，因此只能专注于部分领域。"

"阿里巴巴、华为等中国企业却掌握着多得多的资源，能够向人工智能芯片等方兴未艾的领域大举投资。谷歌、亚马逊、微软等以前并未涉足半导体行业的IT巨头，如今也在芯片领域进行投资。"

"欧洲决不能被边缘化。否则，一旦美国人或者中国人决定'断供'，欧洲的厂商就会缺乏无人驾驶芯片等关键供货。政界以及企业界现在必须致力于跨国、跨公司的合作，并且展开竞争。欧洲的未来堪忧。"

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