德语媒体：北京为何现在放了刘霞？

（德国之声中文网）"那些担心刘霞会遭遇与刘晓波同样命运、死于中国国家机器监禁下的人，终于可以松一口气了"，在刘霞离开中国踏上德国土地后，《南德意志报》一篇题为"就像线上的风筝"的文章这样写道。与此同时，作者Kai Strittmatter提出问题：中国政府为什么现在放了刘霞？

"中国维权人士胡佳认为，这是因为中国现在需要欧洲的帮助，来对付特朗普的贸易战。德国贝塔斯曼基金会的中国问题专家巴尔驰（Bernhard Bartsch）则表示，中国领导层之前大概是低估了刘霞事件给其形象带来的负面影响，从公关角度看，中国现在选择合适的时机摆脱了这个话题。巴尔驰说：'他们（中方）应该会这样问自己，我们如何还能在中德政府磋商中得到一个积极的转机？'"

文章表示，刘霞获得自由并不意味着中国人权状况的好转。恰恰相反，中国问题专家巴尔驰称，近年来中国人权状况急剧恶化，依法治国、言论自由和宽容度都更少了。"与此同时，（对中国人权问题的）国际关注度降低了，而中方则在西方自身道德标杆不断出现偏失的背景下愈加自信。"

"本周五（7月13日）是刘晓波去世一周年。柏林的客西马尼教堂将举行刘晓波追思会。在北京，刘霞的友人胡佳则要在这一天面对国家安全机器。胡佳称，国保已经告诉他，在这个敏感的日子将他带离北京。胡佳说，他会在（'被旅游'的）地方旅馆里点起一支 蜡烛、摆上一把空椅子，纪念刘晓波。'我每年都这样做，以祈求刘晓波的两大愿望能够实现：他的妻子（刘霞）重获自由以及中国实现民主化。'他说，如今，第一个愿望已经成为现实，'只剩下第二个了'。"

"精英的玩物"

《新奥斯纳布吕克报》近日发表评论文章，称"人权在中国只是精英阶层的玩物"。作者同样提醒世人，不要把刘霞获释看作是中国人权状况好转的信号。

"通过异见人士秦永敏再次被判入狱13年可以看出，北京威权政府是如何对待体制批评者的。……对于中国当权者而言，人权并非普世原则。偶尔尊重人权是为了保证自身权力：那些对自己有利的事情，予以许可--比如，让重病、可能已经精神崩溃的艺术家刘霞出国，赢得国际社会的掌声；那些造成干扰的，进行防范、打压--比如，像秦永敏这样不肯罢休的活动人士提出的民主要求。"

"不是伙伴"

《法兰克福汇报》也在7月12日写道，"当然，没有人认为，释放艺术家刘霞意味着中国当局在对待异见人士的方式上发生了变化，不过是这个人道主义姿态在政治上恰好符合贸易争端的格局"。文章同样提到了秦永敏因颠覆国家政权罪被判入狱13年，称这个判决也体现了"中国领导层的思维方式--当人们在政治上独立思考、行动时，他们认为这是危险的、对稳定有害的"。

作者在最后写道："要怎么看待这个还在面对想象中的威胁就表现地如此不可理喻的领导层呢？这个政府，对于德国来说，是重要的对话者，但并不是伙伴。"

国家的“囚徒”：刘霞 结缘 刘霞与刘晓波在1996年结婚，是刘晓波的第二任妻子。当时刘晓波正因从事民主运动而遭到当局劳教。从此两人命运紧紧联系在一起。

国家的“囚徒”：刘霞 陪伴 刘霞本人是一名诗人。早年间接受采访时曾表示，与刘晓波“最初是因为文学而相爱了”。名为“丑娃娃”的系列摄影也是刘霞的艺术作品之一。

国家的“囚徒”：刘霞 囚禁 2010年，刘晓波获诺贝尔和平奖，很快，刘霞在没有受到任何指控或判刑的情况下受到事实上的软禁。2012年12月，数名友人冒险探望，承受官方巨大压力的刘霞泣不成声。

国家的“囚徒”：刘霞 重聚 2017年6月，刘晓波被诊断肝癌末期，数天后被送入沈阳一家医院。刘霞得以与他团聚。他们在看守之下，外界无法与其接触。

国家的“囚徒”：刘霞 呼吁 2017年7月13日，刘晓波病逝，刘霞与外界的联系被切断。国际社会开始向中国政府施压，要求允许她前往德国。法新社报道说，这也是刘晓波的遗愿。

国家的“囚徒”：刘霞 告别 刘霞将丈夫的骨灰撒入大海，这是外界看到她的最后一次影像。近一年的时间里，她被软禁在北京的家中。

国家的“囚徒”：刘霞 离开 2018年7月10日，刘霞乘坐芬航航班离开中国，转道芬兰飞往德国柏林。图为刘霞抵达芬兰赫尔辛基机场。



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