德语媒体：北京为何如此热衷于"抓特务"

（德国之声中文网）《日报》发表报告称，中方对英国情报机构做出的指控，看上去更像是一部詹姆斯·邦德式的谍报大片。中国官媒称，被军情六处招募的这名男子，以咨询公司负责人的身份在中国境内搜集情报。这篇题为《中国缉捕间谍的行动》的报道写道：

"事实上，官方报道留下的疑问要比它提供的答案多得多。首先，这些指控无法得到独立证实。英国驻北京大使馆也没有就相关指控发表评论。此外，官方报道也是漏洞百出。尽管如此，这一事件还是令日益聚焦于中国14亿民众的中国国家安全战略再度引起了各方的关注。

至迟在去年夏季，相关法规被进一步收紧之后，在中国，间谍已经成为一个内涵相当宽泛的概念。现在，任何违反'国家利益'的行为都将受到惩罚，而国家利益的定义则具有极大的伸缩性。即便一名正在用智能手机拍照的游客，也有可能违反相关法律。比如，某人在民用机场拍照，而军方也在使用这一机场，那么，根据相关法律，此人就已经窃取了国家机密。

过去几个月当中，已有多名外国公民因此遭到中国当局的审查。例如，去年3月，一名日本商人被以间谍罪逮捕。多家美国咨询公司也遭到中国有关当局的搜查，并被没收了电脑设备。

欧盟商会批评说，外国在华企业已经无法搞清合法和非法的界限。但相关法律条文措辞模糊，绝非一时疏忽，而是故意为之：因为这样以来，当局在适用反间谍法方面，就有了极大的空间。此外，这样的法律更能制造不安全感，从而使人们更加谨小慎微循规蹈矩。但另一方面，这类法律的负面影响也非常明显，比如外国投资者开始对中国望而却步。"

报道指出，最高领导层显然并不在乎反间谍法所带来的负面影响。恰恰相反，当局仍在努力提高民众的反间谍意识，相关的海报和宣传资料几乎随处可见。

"官方媒体充满自豪地宣布，现在小学生也在开始接受反间谍培训。成功举报间谍则可获得价值65000欧元的奖金。

值得一提的是，反间谍宣传的背后也有现实的原因。中美两国正在开展一场霸权之争。去年夏季，美国中央情报局局长伯恩斯就曾宣布，将重建在中国境内的谍报网络。与此同时，中国当前这场反间谍运动的背后可能也有政治层面的考量，面对当前的经济困境，制造恐惧氛围和煽动爱国主义情绪有利于对民众产生凝聚力。

除此之外，这种说辞还提供了可以随取随用的替罪羊：无论是现已遭到镇压的香港民主运动，还是上一个冬季针对'清零政策'的抗议集会，中国领导层都强调这是'境外渗透'所造成的。"

《焦点》杂志发表评论称，本周末举行的台湾大选中，无论民进党，还是国民党胜选，北京的基本立场都不会发生变化：那就是要实现对台湾的全面控制。评论写道：

"中国的目的是以香港模式实现对台湾的兼并。而曾经获得自治承诺的香港人现在的命运，也向台湾人充分显示，习近平的承诺究竟价值几何。'一国两制'模式已死，在台湾已是跨越党派的共识。换言之，此次大选将决定的是，继续将台海紧张局势置于国际视角之下，还是让相关的争执转移到幕后。相关的谈判将再次止步不前。中国经济腾飞的时代已经成为过去，而两岸关系血浓于水的呼唤，如同习近平的'中国梦'一样，对大多数台湾人来说，都难以引起共鸣。毕竟台湾社会独立发展的历史已经非常漫长。台湾人是公民，而绝非臣民。中国除了文攻武吓之外，实在拿不出任何吸引台湾民众的东西。这是所有政府都必须尊重的事实。

世界上的民主政体需要一个自由的台湾，而台湾也需要世界的关注。很多悬而未决的危机都会很快被公众舆论所淡忘。这样的情况绝不能在台湾问题上被重演。台海危机绝不会因为我们的漠视而消失。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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