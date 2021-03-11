德语媒体：北京为什么敢在香港为所欲为？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"香港选举制度改革将进一步损害中国与欧美的关系"为题，刊发评论指出，西方国家将对北京此举做出更为激烈的回应，而中国当局如今却直接无视各种后果。

"香港的气氛此前已经发生了剧烈变化。凭借去年夏天生效的国安法，当局已经拘捕了百余名民主派以及反对派人士。新闻记者开始自我审查，外国企业担心自己的员工会因为言论不当而被依据国安法逮捕。"

"现在的选举制度改革，将进一步压制香港反对派，并给予中共更大的干涉香港事务的操作空间。"

"因此，这次改革的后果将远远超出香港本身的范畴，它也会牵涉到德国企业。北京的行为将进一步恶化中国与欧美的关系。"

文章随后盘点了欧盟、美国此前就中国试图修改香港选举制度发出的警告，接着指出："香港将成为拜登总统上任后，欧美新关系面临的第一场考验：欧盟到底会站在美国一边对中国政府采取坚定立场，还是会再次躲在口头警告的背后？"

"北京的行为还有可能危及艰难谈判而成的中欧投资协定。这是因为欧洲议会批准该协定的可能性进一步降低了。"

"在香港问题上，中国当局似乎无视一切反对声音。其实，在选举制度改革之前，香港反对派已经处于奄奄一息的境地。可是，北京并没有就此罢休，反而采取了更强硬措施。显然，中国政府根本不顾忌此项改革可能造成的后果。"

瑞士《新苏黎世报》以"中国驱逐了香港立法会的最后一丝民主"为题，刊评指出，尽管改革后香港依然有选举，但是真正执掌大权的人，将会是习近平。

"如今回头看2019年的香港示威浪潮，就会发现那是在习近平铁拳落下前，香港民主运动的最后挣扎。习近平最有力的武器就是法律。北京首先出台了香港国安法，这部法律的主要目的是压制，而非安全。现在，全国人大通过了香港选举制度改革的决议。凭借这两项法律手段，香港的部分民主演变成了假民主。"

"北京利用法律手段来打击香港民主运动，这比动用坦克和子弹对付示威者的缅甸军政府要优雅得多。而且，从北京威权者口中吐出的辞藻是如此地美妙：香港国安法恢复了'安定与秩序'，打击的只是'一小撮违法分子'；新的选举制度是'对现有香港选举制度的改进'，将'打造香港特色的民主'。"

文章认为，北京动用法律手段，本身就充满了矛盾，因为新的法案架空了香港的"一国两制、高度自治"，而后者是写在具有国际法效力的《中英联合声明》中的。而且，今后只允许"爱国者"参选，也与香港《基本法》确立的特首普选、立法会普选之目标背道而驰。

"现在，北京成功地扼杀了香港社会的公开异议。对于中国政府而言，2019年夏天的香港民主派示威意味着失去掌控、丢了面子。示威运动博得了国际同情和支持，更是让北京感到忧虑。亲中共的媒体当时都将示威称为由美国煽动的运动，其目标是推翻共产党。"

作者接着写道，一年后出台的国安法已经让香港反对派人士要么坐牢、要么流亡、要么战战兢兢地自我审查。而新的选举制度也必将让香港立法会内再也没人反对北京。"中共本来就一直在暗中操控着香港局势，而现在他们则公开地成为了没有反对派的政治掌权者。"

文章还担心，正在为疫情焦头烂额的美国新政府，很有可能无暇顾及香港问题，而这也增强了习近平的自信，让他可以无需顾虑美方制裁。"现在，华盛顿邀请中共中央政治局委员杨洁篪、中国外长王毅前往阿拉斯加与国务卿布林肯(Anthony Blinken)、国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)会晤，更是强化了中国领导人的认知：他们可以在香港为所欲为，因为国际社会离不开中国。"

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