德语媒体：北京不懂外国驻华记者的价值

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"中国驱逐外国记者，损害的是自己"为题，点评了驻华澳大利亚记者被迫离开中国的时间。作者Patrick Zoll结合自己的驻华经历指出，外国驻华记者本可以报道一个更丰富、更全面的中国。

"驻华外国记者的任务是了解中国、分析中国，并且将他们的感知传递给读者、听众、观众。他们不仅仅在中国工作，还在那里生活。他们体会到中国民众的忧虑和希望，向受众报道这个不时让人感到威胁的超级大国的人性化一面。"

"驻华外国记者在艰难的环境下完成他们的工作。他们受到持续的监视，安全机关充满怀疑地盯着他们，消息源出于(对当局的)恐惧不敢提供信息。外国记者头上时刻悬着一把利剑：他们的记者签证随时可能会被吊销，或者不获延长。新上任的驻华记者，往往需要花费好几个月等待签证，有时甚至超过一年。"

"从前，吊销记者签证可以被看做是对不讨中国当局喜欢的具体报道的惩罚，这种手段也是对其他外国记者的警告，要求他们别去触碰某些议题。可是在最近几个月，外国记者成为了国际政治的棋子。"

"中美贸易战让很大一部分驻华美国记者成为了牺牲品。今年初以来，已经有十几名美国记者被迫离开中国，今后可能还会有更多人步此后尘。这其中不乏报道中国几十年的资深记者，他们几乎比任何人都更懂中国。"

"这次被迫离开的两名澳大利亚记者，倒不是被正式驱逐。他们受到了中国警方的威胁，因此在澳大利亚政府的建议下，出于安全考量而离开了中国。但是，就像美国记者被驱逐那样，他们的离开并非是因为新闻报道本身，而更像是因为北京想要对不听话的澳大利亚施加更大压力。"

"中共当局当然有权决定让哪些记者在华报道、不让哪些记者在华报道。可是，如果北京单纯因为国籍就把某些记者当作眼中钉，就会适得其反。澳大利亚记者被迫离开的例子就说明了这一点：在对华关系议题上，澳大利亚政界一直倾向于夸张，当地媒体也一直倾向于抛出刺耳的声调。现在被迫离开的驻华记者，原本是最后几名能够从中国国内发出报道的人。他们本可以细腻地描述微妙之处、解读隐藏在字里行间的玄机，澳洲国内的政客、新闻评论员通常可没有这个本事。可是现在，这些细节都将消失。澳大利亚眼中的中国形象，将会变得更模糊、更糟糕。今后，要是北京觉得自己不被外界所理解，就得从自己身上找原因。"

《曼海姆晨报》的评论以"自找的麻烦"为题，关注了160个国际人权组织联名反对北京承办2022年冬奥会一事。

"当初，申请举办2022年冬奥会的城市，除了北京，就只剩下哈萨克斯坦的阿拉木图。民主国家的申办城市，都在竞逐过程中渐渐退出，所以国际奥委会最终只能两害相权取其轻。"

"奥委会官员本应早点意识到这个警告。2008年，掌管一切的中国共产党把北京奥运会当作了自己的舞台。人们原本希望，中国会因为奥运而开放，可是希望最终却落空。那场奥运会成为了北京加强互联网审查的试验场。此后，香港的民主运动受到了强硬打压，维族人被所谓的反恐借口而遭压迫。对台湾的进逼、对南海的诉求也越发明显。"

"2008年奥运会让北京举办是一个错误，这点现在越来越明显。对于2022年更是如此。问题是，国际奥委会如果不得罪中国，就难以走出这个困境。然而，奥委会主席巴赫(Thomas Bach)最不想做的事情，就是得罪这个正在崛起的体育大国。"

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