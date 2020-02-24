德语媒体：化疫情为魅力攻势

（德国之声中文网）随着新冠疫情延烧全球，越来越多国家得到中国国家机构、私人公司及个人捐赠的口罩、呼吸机、护目镜、防护服等等。比如一周多前，阿里巴巴创始人马云就宣布向非洲、拉美以及美国捐赠防疫物资。

《新苏黎世报》写道：“国家和私人经济的界限在这种时候变得模糊，但对接受者来说都一样，他们更多得到的信息是，中国人在艰难的时期向世界其它地方伸出了援手。”

文章说，北京致力于运用软实力。在提供援助的同时，习近平还给德、法、塞尔维亚领导人以及西班牙国王打电话表示支持，并再次提到“人类命运共同体”这个他爱用的说法。

“通过提供援助等软实力手段，中国领导人试图在国外给自己加分，填补真空。北京的援助以及只有全球携手才能解决疫情等全球问题的呼吁让人想起习近平三年多前在达沃斯世界经济论坛上的亮相。这位中国的强人当时扮演了反特朗普的角色，并强调多边主义的重要性。”

文章接着引用布鲁金斯学会中国战略研究者多什（Rush Doshi）指出，华盛顿表现出的无能和不作为将对美国在世界的角色产生严重的影响。文章还认为，中国的魅力攻势也会影响欧盟的角色：

“塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）最近在机场迎接来自中国广东的6位医生时亲吻中国国旗。先前，他谴责欧盟缺乏团结精神。布鲁塞尔后来做出跟进，承诺将提供750万欧元援助。”

疫情导致家暴案和离婚申请增加

《法兰克福汇报》发表文章指出，实行禁足令期间，中国的家暴问题明显更加严重。

文章写道，荆州反家暴公益组织“蓝天下妇女儿童维权协会”创始人万飞透露，仅在二月，当地一个警察局就接到162次与家暴有关的报案，是去年同期的三倍多。万飞毫不怀疑，这一增长与两个月的禁足令有关。“病毒的传播和两个月执行的禁足令让许多家庭感到害怕和担忧。此外还有经济问题，因为从1月底起人们就不再去上班。许多妇女避难所改成了隔离中心。由于法院关门，受害者无法得到法规保护。”

文章指出，在农村地区，家暴受害者更难获得帮助，因为许多地方道路被封，公交中断，警方因为对付疫情无暇顾及家暴案。

文章引用中华女子学院教授法律的张荣立（音）表示，“如果一个家庭24小时都生活在一个狭小的空间，缺少私人空间和距离，那么小分歧、小矛盾也会成为成为很大的矛盾”。禁足令把受害者和施暴者一起隔离在家里，“在这样阶段，家庭里强势方就会把自己的情绪发泄在弱势方身上。”

文章说，中国没有关于家暴的最新统计，但多地民政局都报告，申请离婚的人数近来猛增。

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