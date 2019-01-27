德语媒体：加拿大驻华大使怎么了？

（德国之声中文网）《南德意志报》题为"不自愿的退休"的文章写道："是因为压力吗？是绝望了？还是自己向北京发出一个信号？究竟如何，无从得知。但迄今清楚的是：自从周末起，加拿大暂时没有驻华大使了，而且恰恰是目前中加关系为数十年来最差之际。周六，加拿大总理特鲁多表示：'昨晚，我要求麦家廉（John McCallum）辞去驻华大使职务。'他没有说明具体原因。但很明确：与华为事件有关。"

"上周二，麦家廉在多伦多面向中国记者猜测说，华为首席财务官孟晚舟可能有机会避免被加拿大法院引渡到美国。麦家廉说，孟有'相当好的有利于她的理由'。"

文章写道："（加拿大）反对派一片哗然：一位外交官不清楚自己的界限，还给独立的加拿大司法出主意，必须炒鱿鱼。麦家廉纠正自己的说法，说自己讲错了。特鲁多支持他--在最初的时候。但周五，又出了一个口误：麦家廉在温哥华对一名女记者说，如果美国收回引渡的要求，那对加拿大是件大好事。引渡期限是1月底。"

"麦家廉到底是怎么了，竟连续两次作出这么不外交的表态，真是个迷团。因为68岁的他是有与媒体打交道的经验的，而且是数十年的经验。他最早是一位有名的经济学教授。90年代他受任命为加拿大央行首席经济师，很快就成为电视上的常客。许多加拿大人都看过他讲解经济话题。2000年他进入政界。先是当议员，后来在不同的部门当部长：负责过国防、老兵事务、税务部门。2017年前往北京之前，他是加拿大移民部长。如今退休了--不自愿地。"

从必应到其它西方企业

《商报》题为"中国自我封闭"的文章写道："是技术故障还是政治原因？过去几天，中国的互联网用户如果想要使用搜索引擎必应，会提出这个问题。周三到周五，微软的该服务完全无法使用，或者遇到问题。"

"审查部门如常没有为必应的暂时被封作出解释。不过，微软是屈服于法律规定的。比如，必应在有关达赖喇嘛的搜索结果中，显示的是谴责这位藏人精神领袖分裂主义的官方页面。"

文章写道："必应在中国的市场份额为2%，范围有限，许多互联网用户几乎注意不到它被封锁。不过，年初以来，审查部门也加大了对中国网络服务的审查力度。"

文章写道："对西方企业而言，这样的政策是危险的。……Stratechery公司的分析师托马斯（Ben Thomas）认为，苹果公司利润丰厚的 App Store就面临巨大的危险：他预言说，有一天，国家可能迫使其作出改变，比如App Store的经营模式。他确信：苹果的警示灯亮成了红色。……鉴于这样的政策，谷歌是否还会尝试重返中国，也存在疑问。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点