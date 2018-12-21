德语媒体：加拿大成了中美贸易战的牺牲品

（德国之声中文网）华为首席财务官孟晚舟被捕事件，使加拿大被推上了中美贸易战的风口浪尖。迄今为止，已有三名加拿大公民在中国被逮捕。本周三，加拿大总理特鲁多在年度新闻发布会上表示，事态的发展令人焦虑。《新苏黎世报》撰文指出，孟晚舟事件令加拿大成为中国的攻击对象，而与此同时，特朗普却选择了袖手旁观的姿态。这篇题为《加拿大：中美贸易战的替罪羊》的文章写道：

"特鲁多三年前出任总理时，曾表示要扩大和改善对华关系。当时建立中加自由贸易区的计划甚至也被提上了议事日程。但随着孟晚舟事件的发生，中加关系正在急剧降温。加拿大前驻华大使莫罗尼（David Mulroney）表示，目前没有摆脱这一僵局的捷径。对中国来说，加拿大似乎是一个求之不得的替罪羊。而相比之下，美国毕竟是头号强国，北京只能通过谈判解决贸易争端。

对加拿大来说，孟晚舟事件的后果在政治和经济层面上已经有所体现。加拿大旅游部长卓丽（Melanie Joly）取消了早已计划好的访华之行，此行原本是为了庆祝中加旅游年的结束。鉴于孟晚舟事件在中国国内引发的愤怒情绪，加拿大旅游部门还叫停了中国市场上的加拿大旅游广告。此外，一个加拿大林业代表团也取消了访华计划。

面对这一外交困局，以特鲁多为首的加拿大政府束手无策，只能采取拖延战术。加拿大政府没有发出针对中国的旅游警告，只是告诫本国民众要保持谨慎，很明显是为了避免进一步激化矛盾。加拿大方面的另一个策略是，称孟晚舟事件纯属司法事务。加拿大外交部长弗里兰（Chrystia Freeland）多次重申，由于美加之间签有引渡协定，加拿大别无选择，必须采取逮捕行动。她表示，加拿大作为法治国家，政府不会介入引渡程序。"

然而，就在加拿大方面强调"法治国家"原则的同时，美国总统特朗普再次语出惊人，他表示如果对美国贸易利益有帮助，他愿意出面介入孟晚舟事件。中国方面本来就认为，逮捕孟晚舟完全是出于政治目的，而特朗普的表述显然是在给中国人提供佐证。文章接着写道：

"逮捕行动已经过去了三个星期，美国人逮捕申请的细节至今仍不为外界所知。这场官司很有可能会旷日持久，但特鲁多迟早需要表明立场。一旦法官认可美国的引渡理由，同意向美国引渡孟晚舟，那么是否引渡的最终决策将由加拿大司法部长来定夺。届时，特鲁多政府必须在得罪美国、还是得罪中国之间做出抉择。

事实上，很多加拿大人在暗中希望政府能躲过这一后果严重的艰难抉择。要么是法官驳回美国的引渡申请，要么是由于贸易谈判取得突破，美国方面自行撤销引渡申请。"

孟晚舟被捕至今，已经有三名加拿大人在中国被捕。虽然中方一再强调，上述三人都是因为违反中国法律而被捕的，但国际舆论仍普遍把这一切看作是中国政府对加拿大的报复和施压行为。德国《明镜》发表评论称：

"在政治角逐中拿普通百姓做人质，是独裁者的一贯做法。萨达姆·侯赛因，卡扎菲以及朝鲜领导人金正恩都曾经这样做过。但是，如果中国这样的文化和经济强国也这样做，那无疑是一场丑闻。也为有些人对中国的成见提供了佐证，即中国越强大，就越不会顾及国际准则。

与此同时，这也是对其他国家发出的一个警示信号：今天中国这样对待加拿大，有朝一日也会同样对待法国、英国或德国。因此，欧洲各国政府应当对加拿大政府表示声援，要求中方立即释放被捕的加拿大人。而在中国的德国企业家们则应保持警惕。"

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