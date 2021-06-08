德语媒体：剑指中国的拜登欧洲行

（德国之声中文网）拜登首次以总统身份出访欧洲，将先后出席七国集团峰会、北约峰会、欧盟美国峰会，最后还将飞往日内瓦会晤俄罗斯总统普京。《商报》发表长篇文章指出，拜登在欧洲期间，自然会涉及诸多议题，但如何共同抗衡中国将是此次欧洲之行贯穿始终的核心议题。这篇题为《拜登欧洲之行是为了完成中国使命》的文章写道：

“对美国来说，俄罗斯其实只是一个干扰因素而已，而已从工农国家发展成高科技专制的中国才是美国主要的对手。因此，此次拜登欧洲之行的目的就是要敦促欧洲盟友推行欧美共同的对华战略。拜登总统启程前在《华盛顿邮报》撰文指出：‘我们必须要确保二十一世纪的贸易及技术规则，是由实施市场经济的民主政体，而不是由中国或其他什么人来制定。’

美国的世界观和利益所在都有非常明确的定义，而欧洲则不尽然。欧洲大陆总是显得犹豫不决，寻求平衡也变得越来越难。一方面，在经历了特朗普时代的种种羞辱之后，欧洲各国对于华盛顿政府重新认可欧美伙伴关系感到如释重负。但另一方面，欧洲人也对美国人的论调心存疑虑，因为这一切在他们听来，更像是要发动一场新的冷战，是特朗普议程的延续，只是更为侧重外交手段而已。欧洲各国政府圈中，人们私下里都清楚，在孤立中国方面，拜登和特朗普并无二致，只是拜登更低调、更审慎，从而也更有效。”

文章写道，美国针对中国的“脱钩”政策，总是会在欧洲遭到许多阻力，一方面，以德国为首的欧盟大国对中国市场具有极大的依赖性，另一方面，拥有27个成员国的欧盟，很难在对华政策方面发出共同的声音。

“而华盛顿则已制定出了下一步计划：‘2021美国创新和竞争法案’在民主共和两党中取得了少见的共识。民主党参议员沃纳（Mark Warner）表示：‘中国共产党的目的是要在技术和经济领域超越美国，并向全世界输出其技术，美国及其盟友必须对此予以抗衡。’

但问题在于，欧洲人也愿意这么做吗。慕尼黑安全会议主席伊兴格（Wolfgang Ischinger）对此并不乐观。他抱怨道：欧洲仍在酣睡，欧洲人缺乏中国战略这一事实令华盛顿‘越来越感到沮丧’。”

拜登总统到访欧洲前夕，德国外长马斯呼吁欧洲加强同美国的团结。他表示，面对中国等专制政权，制定“跨大西洋统一战略”至关重要。《柏林日报》报道称：

“马斯批评说，在华德国企业履行其保障人权的义务时，它们就会遇到‘制裁压力’，这是无法接受的。他表示，要想及时制止压制公民社会、违背国际法以及践踏人权的行为，就不能对这些行为视而不见。

马斯要求重新修正贸易政策。他表示，如果不能将自由贸易同我们的社会及生态标准相结合，那么，对自由贸易协定以及全球化的支持度自然就会进一步降低。而这对德国和欧洲都是极其危险的。”

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