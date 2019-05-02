德语媒体：前所未有的监控软件

（德国之声中文网）为了完善对本国民众的监控，中国政府在不断地提升技术水准。对于中国监控机制的具体运作，外界知之不多。也正因为如此，人权组织"人权观察"获取的中国安全部门在新疆使用的一款警方App立即引起了轰动。这款软件显示出，对新疆穆斯林的监控之严密，即便是在中国也是前所未有的。《法兰克福汇报》以《前所未有的监控软件》为题，报道了中国在新疆地区实施的严密的审查制度。

"借助'一体化联合作战平台'收集和整理的信息数量之大，令人瞠目结舌。这其中包括声音、DNA、汽车和手机的定位数据、快递收寄信息、用电额度、加油次数、邻居举报以及向清真寺捐赠的金额等等。如果某人的行为属于当局界定的可疑行为，这款软件就会即时向此人发出警告。该系统能够确保所有警察都尽心尽职地执行监控任务。系统会给警员发派侦查任务，而侦查结果则会存贮在系统之内。

这款App将36种人定义为强化监控对象。比如那些决定不再使用智能手机的人群。这样做的初衷也许是，不使用智能手机的人较难被监听和定位。其他值得怀疑的对象还包括：不和邻居来往、不走自家正门、不参加党组织活动或者无故拒绝领取国家救助款的人。如果谁家的电力耗费超常，警方显然也会自动开启调查。这款App认为，电力耗费过高可能说明这家人在使用电焊或切割设备。或许这些设备可能会被用来制造武器或炸弹。"

对这类可疑行为模式的定义，可以断定新疆警方正在实施所谓的"预测警务"，也就是说借助大数据来预测"犯罪行为"的发生。早在2017年，中国科技部副部长李萌就曾表示，中国正在研发相关技术，以便"使我们能够预先知道，谁是恐怖分子，谁暗藏祸心"。文章接着写道：

"对于监控穆斯林占据多数的新疆，政府提出的理由是打击所谓的恐怖主义。但是经过检测，人们发现这款App的作用并不局限于此。

比如，这款软件会将任何同境外的联络以及同外籍人士的接触都列为犯罪行为。软件中还有一个专有类别用于搜集新疆外国人的信息。而从国外返回新疆的人士则会被列为重点怀疑对象。

极具嘲讽意味的是，很多涉及个人隐私的信息是在一个所谓"帮教项目"的框架内被收集的。每个维吾尔家庭都被迫要接受一名党员干部定期来访，并通过访谈收集这个家庭的信息。按照官方的说辞，这类家访是为了帮助弱势家庭。"

亚洲开发银行年度会议目前正在斐济岛举行。中国同西方工业国家阵营间日益明显的矛盾在亚行会议上也同样不能避免。日本和美国等国家要求，停止向中国发放发展援助款项，因此中国已经进入发达国家行列。而中国则在努力动员来自太平洋和东南亚的盟友阻止这一议题被提交表决。《南德意志报》以《中国还能得到发展援助吗？》为题，报道了亚行会议内外的这场争执。文章写道：

上周华盛顿的作为就已表明风向发生了变化：由美国主导的世界银行发出有可能会停止对华援助的威胁。世界银行新任总裁大卫·马尔帕斯（David Malpass)表示：'我认为，中国的角色正在发生变化，它将从世界银行的大宗借贷国变为借贷规模明显减小的国家。'作为世界第二大经济体，中国人均生产总值已达8690美元，远远高于亚洲开发银行四个出款国给定的人均6795美元国民生产总值的借贷界限。超过亚行这一标准的国家有五个：中国、香港、新加坡、文莱以及台湾，其中四个完全得不到亚行贷款，但中国显然是个例外。

而北京自身也在发放越拉越多的援助贷款，比如通过和亚行构成竞争关系的亚洲基础设施投资银行（AIIB)。日本和美国都不是亚投行的成员。日本人将中国的做法称为'双重标准'，指出中国接受发展援助贷款的同时，又向其他国家提供援助，部分原因也是为了扩大中国的地区影响力。一位欧洲银行家在亚行会议上表示：'我们出钱，让北京放贷并扩大影响力。'去年中国是仅次于印度的亚行第二大贷款国，占借贷总额的12%。而此前一年，中国借贷占比更高达15%，是亚行的第一大贷款国。如果现在中国能够减少贷款额度，那么马来西亚和泰国就希望获得更多的贷款。亚行章程规定，只有同相关国家政府密切协商之后，才可以将该国排除出贷款国行列。"

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