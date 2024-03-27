德语媒体：削弱普京不符合中国的利益

（德国之声中文网）几天前，德国社民党联邦议会党团主席米策尼希（Rolf Mützenichs）表示，为减少流血，保护生命，俄乌战争应该“冻结”起来。接受媒体采访时，他进一步阐释自己的观点，其中提到，中国能对普京施加最大的影响力。

《时代》报发表评论反驳米策尼希的论点并指出，俄乌战争已经打了两年，中国领导人在结束普京侵略乌克兰战争的问题上无所作为，不仅如此，“中国在外交和经济上为普京撑腰，正因此，中国是战争中的一方，作为调停者，绝不合适”。

文章援引王毅的话写道，“俄罗斯的天然气走进中国的千家万户，中国的汽车则奔驰在俄罗斯的马路街巷。”俄中2023年的双边贸易额达到2400亿美元，创下新高。

作者认为，“中国在世界上并没有许多朋友，而在少许的几个朋友中，俄罗斯最为重要。”

“中国和俄罗斯，这两个国家希望打破西方主导的国际秩序。他们一同联手对付超级大国美国的霸权。北京不会劝导莫斯科在乌克兰问题上做出让步，因为削弱普京不符合习近平的利益。”

“就连米策尼希自己也承认，当下，中国希望战争持续下去，因为美国已介入这场战争，而中美争霸的较量中，美国的力量因战争受到牵制。”

德国汽车制造商落后了吗?

不久后每4辆电动车中一辆来自中国

根据交通与环境组织的调研报告，去年欧洲销售的电动车中，中国制造占比近五分之一（19.5%），在德国约占15%。《经济周刊》认为，这个比例今后数年里还将继续上升。文章写道：

“根据以上组织的看法，关税只能暂时对欧企起保护作用，原因是，对所有中国进口车课上25%的关税后，中国制造的中型车以及SUV相对于欧洲产的同类产品，价格更昂贵了，于是许多中国车企开始在欧洲寻找基地建厂。”

文章显示，交通与环境组织支持中国车企在欧洲建厂：

“交通与环境组织的总干事伯克（Sebastian Bock）说，关税迫使厂商把生产线迁到欧洲来，或者扩大在欧洲的生产规模。这样可以稳定就业岗位，防止科技资讯外流，达到公平交易的目标”。

《经济周刊》写道，不久，从中国进口的电动车将在欧洲获得25%的市场份额，但它们当中有很大一部分是在中国生产的外国品牌，如宝马、达契亚（Dacia）、沃尔沃以及特斯拉等。“今年，比亚迪和蔚来在欧洲会有11%的市场份额，2027年该市场份额将扩大至20%。”

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