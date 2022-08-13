德语媒体：削减对华依赖 多和盟友做生意

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"以贸易促转变不再合时宜"为题，刊文点评了德国总理肖尔茨本周末出访加拿大。作者呼吁，在和专制国家做了几十年生意后，德国急需改弦更张，全面加强和价值观相近伙伴的贸易关系。文章认为，后者更加简单、可靠、持久。

"美国总统拜登所倡导的民主国家同盟，并不意味着我们就此和专制国家一刀两断。尤其对于德国而言，和专制国家脱钩宛如经济自杀。但是这至少意味着，德国政府应该摒弃其过去30多年天真的对俄、对华贸易政策。"

"作为欧洲的最大经济体，德国若想在外交方面重获行动能力，就必须削减对中俄等专制国家的依赖度。亲近那些拥有西方价值观的国家，不论从地缘政治抑或地缘经济角度而言都是必须的。而这些国家中，加拿大肯定排名靠前。"

"'以贸易促转变'不再合时宜。德国的外贸政策目标必须是通过转变立场来打造具备可持续性的贸易。我们不能继续片面地、一味地只看到全球化互联的机遇，也应该深入分析其中的风险。"

中国空军战机近期频频在台海举行演练

《南德意志报》以"如果过于谨慎面对中国 就会是一个错误"为题，刊发由特里尔大学汉学教授古思亭(Kristin Shi-Kupfer)撰写的客席评论。作者注意到，围绕佩洛西访台，德国各界普遍担心激怒中国会给德国自身造成怎样的损失，毕竟德国经济高度依赖中国。文章认为，这是非常错误的观点，因为一个越来越对内专制、对外蛮横的政权，不可能成为繁荣与稳定的基石。

"北京当局的严苛防疫政策推高了物流价格，扰乱了全球供应链。许多企业也因此认识到了这一点。假如中国政府继续维持对台高压，并且继续在东中国海、南中国海加强军演力度，全球物流线路将受到更大的干扰。安全风险及其造成的经济成本必须被更准确地计入财务报表，不少企业如今已经在这么做。政界必须积极主动地去要求并推动贸易多样化。"

"而且，所谓'先降低依赖性、再来谈坚定立场'之逻辑，实在是大错特错。静悄悄的外交政策并不能让北京的挑衅行为变得更可预测或者更为低调。中国政府现在显然在不断地提高升调，越来越咄咄逼人。束缚这个越发极权之政权的时间窗口，其关闭速度比我们所期望的更快。"

"如果德国政府在面对台湾、面对中国时能够拥有更为坚定的立场（最好能够与其他自由民主国家协同），那么德国就不仅仅是在捍卫自身利益，更是在践行其世界观。德国政界能够为我们这个时代所急需的东西做出贡献：一个鼓舞人心的讯号，用来证明我们人类并不是只会保护自己的既得利益、脆弱的经济安全，而是能做到更多。"

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