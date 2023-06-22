德语媒体：制裁中国等于"俄罗斯再乘以10"

（德国之声中文网）假如中国对台湾开战，西方会以怎样的手段制裁中国？荣鼎咨询集团 （Rhodium Group）同大西洋委员会（Atlantic Council）公布了一份演示了多个场景的报告。《南德意志报》题为"俄罗斯再乘以10"的文章写道，"如果采取强硬制裁措施，世界经济将受到巨大影响。仅是西方对中国四大银行进行制裁，危及的贸易以及投资额将高达3万亿美元。"

"鉴于没有美国的军事协防、台湾在受到中国侵犯的情况下无法坚持长久，至少无法坚持到对中国采取的制裁措施出现效果，该报告建议动用旨在威慑目的的手段：即中国尚未发动侵略战争、但已经做出了强制性行动的时候，比如中国军队围困台湾岛，或者阻碍水上以及空中交通，或者对台湾发动了猛烈的网络袭击。"

"类似于对针对俄罗斯，制裁箱里包括3类工具：针对金融业、针对党和军队领导人个人，以及针对广义而言国防军工领域的工业企业。但问题是，有些制裁主要是象征性的，比如将富豪政客写上黑名单；另一些涉及到中国的制裁，同时也会让西方以及世界经济付出巨大代价"。

"如果七国集团国家集体对中国化工、金属、电子工业或者运输业进行制裁，将使中国陷入极大困境，造成1500万人失业，但同时全球范围内，高达3780亿美元的贸易量将受到严重阻碍。因此报告指出，'很难想象，7国集团会就这种规模的制裁达成一致'，至于德国，其化工产业更是与中国当地盘根错节"。

该文作者引述这份报告作者的话写道，"皮球在7国集团政府那边，他们必须定义启动制裁中国的红线在哪里"。"此外，西方国家还必须向中国发出明确信号，事实上部分威慑的信号已经发出，但同时总有个别政府领导人阻挠这一信号，比如今年4月法国总统马克龙表示，台湾危机不是'我们的'危机"。

印度对俄罗斯石油的胃口越来越大

印度希望同美中平起平坐

印度总理莫迪正在访问美国。印度是世界上人口最多民主制国家，但向来不是西方容易打交道的伙伴。《法兰克福评论报》的一篇相关文章开头写道，"印度不喜欢西方，但美国却缺不了这个大国。拜登总统希望把印度打造成能与中国抗衡的国家，并使其脱离数十年之久的同俄罗斯的伙伴关系。为此，他向印度提供武器以及高科技，如今，又邀请莫迪对美国进行国事访问"。

文章认为，拜登政府必须进行艰难的权衡，"既要说明问题，又不能刺激莫迪，因为说到底是华盛顿对印度有所求。印度对此心知肚明，意识到在复杂的国际环境里，印度的地位还在继续提升。莫迪希望将印度领向强权大国。他的远大目标是成为未来多极世界里的一极，同美国和中国平起平坐。乌克兰战争以及美中对峙都给印度带来实惠，因为各方都在争相取悦他的国家。印度外长苏杰生不久前在《经济学人》表示，'我们喜欢有各种选项。当然我们会尽力做出最佳选择。'"

文章写道，美印相会，中国是不在场的主角。"拜登的国家安全顾问沙利文强调，此次（莫迪）访问中国并不是主题，但中国在军事、科技和经济领域所扮演的角色当然在我们的议程上。长久以来，中印两国都不喜欢对方，2020年发生边境冲突后，敌意更为加深。不过，印度对西方也深怀狐疑，不会同美国建立正式的同盟关系。加入四方安全对话（Quad）曾是一个轰动行为，但这个组织正合莫迪的心愿，因为它在印度洋地区可以面对中国的存在起保护作用。总之，印度希望能够抵御中国、增强国防能力，而不是同美国一道为捍卫台湾而进行战争。"

独立75周年：印度人民为什么自豪？

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