 德语媒体：制裁中国等于"俄罗斯再乘以10" | 媒体看中国 | DW | 22.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：制裁中国等于"俄罗斯再乘以10"

《南德意志报》介绍了一份智库研究制裁中国的场景报告，指出因制裁将让世界经济蒙受的巨大影响，不确定七国集团会为这种规模的制裁达成一致。《法兰克福评论报》关注莫迪访美，指出中国是不在场的主角。

“很难想象，7国集团会就这种规模的制裁中国达成一致”

“很难想象，7国集团会就这种规模的制裁中国达成一致”

（德国之声中文网）假如中国对台湾开战，西方会以怎样的手段制裁中国？荣鼎咨询集团 （Rhodium Group）同大西洋委员会（Atlantic Council）公布了一份演示了多个场景的报告。《南德意志报》题为"俄罗斯再乘以10"的文章写道，"如果采取强硬制裁措施，世界经济将受到巨大影响。仅是西方对中国四大银行进行制裁，危及的贸易以及投资额将高达3万亿美元。"

"鉴于没有美国的军事协防、台湾在受到中国侵犯的情况下无法坚持长久，至少无法坚持到对中国采取的制裁措施出现效果，该报告建议动用旨在威慑目的的手段：即中国尚未发动侵略战争、但已经做出了强制性行动的时候，比如中国军队围困台湾岛，或者阻碍水上以及空中交通，或者对台湾发动了猛烈的网络袭击。"

"类似于对针对俄罗斯，制裁箱里包括3类工具：针对金融业、针对党和军队领导人个人，以及针对广义而言国防军工领域的工业企业。但问题是，有些制裁主要是象征性的，比如将富豪政客写上黑名单；另一些涉及到中国的制裁，同时也会让西方以及世界经济付出巨大代价"。

"如果七国集团国家集体对中国化工、金属、电子工业或者运输业进行制裁，将使中国陷入极大困境，造成1500万人失业，但同时全球范围内，高达3780亿美元的贸易量将受到严重阻碍。因此报告指出，'很难想象，7国集团会就这种规模的制裁达成一致'，至于德国，其化工产业更是与中国当地盘根错节"。

该文作者引述这份报告作者的话写道，"皮球在7国集团政府那边，他们必须定义启动制裁中国的红线在哪里"。"此外，西方国家还必须向中国发出明确信号，事实上部分威慑的信号已经发出，但同时总有个别政府领导人阻挠这一信号，比如今年4月法国总统马克龙表示，台湾危机不是'我们的'危机"。

印度对俄罗斯石油的胃口越来越大

印度希望同美中平起平坐

印度总理莫迪正在访问美国。印度是世界上人口最多民主制国家，但向来不是西方容易打交道的伙伴。《法兰克福评论报》的一篇相关文章开头写道，"印度不喜欢西方，但美国却缺不了这个大国。拜登总统希望把印度打造成能与中国抗衡的国家，并使其脱离数十年之久的同俄罗斯的伙伴关系。为此，他向印度提供武器以及高科技，如今，又邀请莫迪对美国进行国事访问"。

文章认为，拜登政府必须进行艰难的权衡，"既要说明问题，又不能刺激莫迪，因为说到底是华盛顿对印度有所求。印度对此心知肚明，意识到在复杂的国际环境里，印度的地位还在继续提升。莫迪希望将印度领向强权大国。他的远大目标是成为未来多极世界里的一极，同美国和中国平起平坐。乌克兰战争以及美中对峙都给印度带来实惠，因为各方都在争相取悦他的国家。印度外长苏杰生不久前在《经济学人》表示，'我们喜欢有各种选项。当然我们会尽力做出最佳选择。'"

文章写道，美印相会，中国是不在场的主角。"拜登的国家安全顾问沙利文强调，此次（莫迪）访问中国并不是主题，但中国在军事、科技和经济领域所扮演的角色当然在我们的议程上。长久以来，中印两国都不喜欢对方，2020年发生边境冲突后，敌意更为加深。不过，印度对西方也深怀狐疑，不会同美国建立正式的同盟关系。加入四方安全对话（Quad）曾是一个轰动行为，但这个组织正合莫迪的心愿，因为它在印度洋地区可以面对中国的存在起保护作用。总之，印度希望能够抵御中国、增强国防能力，而不是同美国一道为捍卫台湾而进行战争。"

独立75周年：印度人民为什么自豪？

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

20.06.2023+++ India´s Prime Minister Narendra Modi shakes hand with Tesla chief executive Elon Musk during their meeting in New York City, New York, U.S., June 20, 2023. India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

马斯克莫迪相谈甚欢: 特斯拉将尽快在印度建厂 21.06.2023

特斯拉首席执行官马斯克表示，印度总理莫迪希望特斯拉大举投资印度，相关计划将在近期内正式公布。一段时间以来，马斯克一直在为其下一家超级工厂寻找理想地点。

FUYANG, CHINA - APRIL 15, 2022 - A woman makes money in Fuyang City, Anhui Province, China, April 15, 2022. On the afternoon of April 15, 2022, the People's Bank of China (PBOC) decided to lower the reserve requirement ratio (RRR) for financial institutions by 0.25 percentage points on April 25, 2022 (excluding financial institutions that have implemented the 5% RRR), releasing a total of about 530 billion yuan of long-term funds.

中国对俄罗斯银行实施限制 21.06.2023

据媒体报道，中国银行限制俄罗斯客户与位于欧盟、美国、瑞士和英国的银行有关的转账交易。看来，中国并不希望陷入俄罗斯对乌克兰战争引发的外交困境中。

07.04.2021 FILE PHOTO: Taiwan Foreign Minister Joseph Wu attends a news conference for foreign journalists in Taipei, Taiwan April 7, 2021. REUTERS/Ann Wang/File Photo

专访吴钊燮：欧美在香港、克里米亚问题上不够强硬 22.06.2023

在接受德国之声电视台采访时，台湾国防部长吴钊燮表示，如果一场战争爆发，那么承担防御责任的将是台湾自己，但其它国家所能做的最重要的事情就是予以阻吓，不让这场战争发生。