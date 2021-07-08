德语媒体：到底是谁想脱钩？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"德国经济界必须为与中国脱钩做好准备"为题，刊发评论指出，在关键战略性领域，欧中脱钩也必然成为现实，但是这并非是因为美国施压，而是因为北京在主动寻求脱钩。

"最迟在拜登总统上任后，美国就抛弃了强迫对华脱钩的政策。拜登如今的外交策略是争取欧洲盟友，而不是像面对仆从一样对欧洲发号施令。……真正对德国经济界产生极大威胁的脱钩举动，并非来自美国，而是来自中国。"

"北京的经济规划者正在将'进步'与'孤立'联系起来，他们希望：对外贸易只要满足必要需求即可，独立自主程度则是越高越好。'中国制造2025'产业战略的目标是让中国成为关键领域的市场领军者，从而不再依赖进口产品。对于机械制造等德国传统优势产业，尤其如此。"

"在向目标迈进的道路上，中国当局几乎是不择手段：黑客袭击、系统性地掠夺知识产权、收受大量补贴的国企扭曲市场竞争。最新的新闻是：中国在2020年取代了德国，成为了机械制造领域的全球出口冠军。这一消息必须为德国敲响警钟。"

作者认为，中国当局最近出手打压赴美上市的滴滴等中国科技公司，更是说明了北京与西方脱钩的坚定决心。"他们的目标是：让中国本土企业与西方金融市场脱钩，就像中国网络与国际互联网的割裂那样。这就是所谓的中国特色的去全球化。"

"下一届德国政府必须为上述问题给出解决方案，本届政府并没有做到这一点。在中国融入全球化的进程中，德国企业获益匪浅，但这也让德国经济如今受到特别的威胁。德国需要拿出一套战略，为重要经济领域的对华脱钩做好准备。这并不是因为美国施压，而是因为中国正在寻求脱钩。"

"很显然，中国当局已经不再满足于提升本国民众的生活水平。北京正在寻求拓张外交影响力，这导致了中美争霸的局面。德国以及欧洲应当以怎样的姿态来面对这场对抗，将是今后几年乃至几十年的决定性问题。我们需要为此展开严肃的讨论。"

奥德河畔法兰克福出版的《梅尔基施-奥德报》以"是时候迎战巨龙了"为题，认为西方国家必须拿出一套整体的战略，来对付价值观完全不同的中国崛起。

"不论是面对侵犯人权之议题，还是'一带一路'、军事威胁或者不正当竞争，所谓的西方都几乎没有做出什么真正的反抗。这主要是西方人在两件事情上没有考虑周全。第一：中国人的历史观和我们的不一样……在中国人眼中，中国长达数千年的世界主导地位只是被暂时中断，从古希腊文明到现代民主国家的发展历程也几乎和中国无关。第二点则依然被西方人所轻视：中国是一个纯粹的专制政体，而且是一个共产党专政。中共政权紧盯意识形态，肆意镇压。而且，如今的习近平更是一个大权独揽的领导人，要用14亿人民'血肉之躯'构建'钢铁长城'，让'外敌'撞得'头破血流'。"

"这样的激烈言辞让人担心，而更让人忧虑的是西方国家缺乏应对战略。中国是一个全面监控的国家，至少在经济层面上存在着称霸世界的诉求。中共又有什么理由不将其经济成就转化为政治和文化成果呢？据称，大部分中国人都热烈拥护强大国家之理念。可我们西方人并不是这样。如果我们还想继续按照自己的方式生活，就必须现在开始严肃对待中国。"

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