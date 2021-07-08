 德语媒体：到底是谁想脱钩？ | 媒体看中国 | DW | 12.07.2021

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德语媒体：到底是谁想脱钩？

《商报》认为，真正在推行脱钩政策的其实是北京当局，过去几十年因挂钩中国获益匪浅的德国企业将受到首当其冲的威胁。《梅尔基施-奥德报》则指出，价值观和西方完全不同的中国正在崛起，西方必须尽快拿出严肃应对的整体战略。

Mögliche Handelsbeschränkungen der EU für Importe aus China

 (德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"德国经济界必须为与中国脱钩做好准备"为题，刊发评论指出，在关键战略性领域，欧中脱钩也必然成为现实，但是这并非是因为美国施压，而是因为北京在主动寻求脱钩。

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“滴滴出行”被下架后，中国网络管理部门仍在频频出招，继上周末的《网络安全审查办法》之后，本周一又推出了《网络安全三年行动计划》。

多家中国科技企业遭遇当局审查之际，网信办又提出：掌握超过100万用户个人信息运营者赴国外上市须审查。中国政府为何对这类企业连出重拳？

在“滴滴出行”等App被下架后，中国最受欢迎的健身应用Keep、最大播客平台喜马拉雅、医疗数据公司零氪科技据称均取消了赴美IPO的计划。目前，中国网络安全审查风暴仍在继续，海外上市被收紧。

中国政府对包括滴滴在内的最近在美国上市的科技类企业挥出重拳，导致其股价暴跌，也关联其它在美挂牌的中国科技股。业内人士透露，目前中资企业赴美上市工作已经全面暂停。

网约车巨头滴滴公司的多个应用程式被中国政府下架，事情不仅震动资本市场。舆论对滴滴的APP下架有多种解读。政论家邓聿文则认为：中国政府很可能是要通过这种方式发出信号：主动选择和美国的资本市场脱钩。

去年受全球新冠疫情影响而推迟的第六轮德中政府磋商会议即将在本周三以视频会议的形式举行。此间，德国和中国所面对的国际环境都发生了很大变化。德国政治学者辜学武分析认为，“柏林和北京的一举一动都会对未来世界政治氛围和格局产生不可估量的影响”。

德国外长马斯周三表示，尽管存在许多分歧，但是欧盟需要与中国接触，而不是选择孤立的方式。他说，脱钩是一条错路。中德两国外长当天举行了视频会议。

"最迟在拜登总统上任后，美国就抛弃了强迫对华脱钩的政策。拜登如今的外交策略是争取欧洲盟友，而不是像面对仆从一样对欧洲发号施令。……真正对德国经济界产生极大威胁的脱钩举动，并非来自美国，而是来自中国。"

"北京的经济规划者正在将'进步'与'孤立'联系起来，他们希望：对外贸易只要满足必要需求即可，独立自主程度则是越高越好。'中国制造2025'产业战略的目标是让中国成为关键领域的市场领军者，从而不再依赖进口产品。对于机械制造等德国传统优势产业，尤其如此。"

"在向目标迈进的道路上，中国当局几乎是不择手段：黑客袭击、系统性地掠夺知识产权、收受大量补贴的国企扭曲市场竞争。最新的新闻是：中国在2020年取代了德国，成为了机械制造领域的全球出口冠军。这一消息必须为德国敲响警钟。"

作者认为，中国当局最近出手打压赴美上市的滴滴等中国科技公司，更是说明了北京与西方脱钩的坚定决心。"他们的目标是：让中国本土企业与西方金融市场脱钩，就像中国网络与国际互联网的割裂那样。这就是所谓的中国特色的去全球化。"

"下一届德国政府必须为上述问题给出解决方案，本届政府并没有做到这一点。在中国融入全球化的进程中，德国企业获益匪浅，但这也让德国经济如今受到特别的威胁。德国需要拿出一套战略，为重要经济领域的对华脱钩做好准备。这并不是因为美国施压，而是因为中国正在寻求脱钩。"

"很显然，中国当局已经不再满足于提升本国民众的生活水平。北京正在寻求拓张外交影响力，这导致了中美争霸的局面。德国以及欧洲应当以怎样的姿态来面对这场对抗，将是今后几年乃至几十年的决定性问题。我们需要为此展开严肃的讨论。"

China 100. Jahrestag der Kommunistischen Partei

习近平在“七一讲话”中的“头破血流”之表述，让不少德语报刊的评论员都感受到了威胁

 奥德河畔法兰克福出版的《梅尔基施-奥德报》以"是时候迎战巨龙了"为题，认为西方国家必须拿出一套整体的战略，来对付价值观完全不同的中国崛起。

"不论是面对侵犯人权之议题，还是'一带一路'、军事威胁或者不正当竞争，所谓的西方都几乎没有做出什么真正的反抗。这主要是西方人在两件事情上没有考虑周全。第一：中国人的历史观和我们的不一样……在中国人眼中，中国长达数千年的世界主导地位只是被暂时中断，从古希腊文明到现代民主国家的发展历程也几乎和中国无关。第二点则依然被西方人所轻视：中国是一个纯粹的专制政体，而且是一个共产党专政。中共政权紧盯意识形态，肆意镇压。而且，如今的习近平更是一个大权独揽的领导人，要用14亿人民'血肉之躯'构建'钢铁长城'，让'外敌'撞得'头破血流'。"

"这样的激烈言辞让人担心，而更让人忧虑的是西方国家缺乏应对战略。中国是一个全面监控的国家，至少在经济层面上存在着称霸世界的诉求。中共又有什么理由不将其经济成就转化为政治和文化成果呢？据称，大部分中国人都热烈拥护强大国家之理念。可我们西方人并不是这样。如果我们还想继续按照自己的方式生活，就必须现在开始严肃对待中国。"

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