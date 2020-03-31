德语媒体：别拿中国当抗疫榜样

（德国之声中文网）新冠病毒在欧洲肆虐，不仅夺走了数以万计的生命，更是消磨了不少欧洲人的自信心。《法兰克福汇报》记者Michael Hanfeld周三发表评论文章发问，难道我们要拿中国或者俄罗斯当榜样吗？

"中国人自称已经重新恢复生产，已经基本没有境内新增感染病例，他们甚至在防护物资和新冠检验试剂方面还有富余，可以慷慨大方地分发给其它国家。而与此同时，特朗普在美国已经乱了阵脚，并且警告会有数以十万计的人成为新冠病毒的受害者。西方民主国家--成了唯一的失败者。"

--然而作者对于上述自我矮化的论调并不以为然。"这些言论在媒体报道和晚间访谈节目中层出不穷的速度，完全不亚于几周前警告欧洲面临疫情大爆发的言论被淹没的速度。尽管我们根本无从知晓，那个现在看起来十分强大的中国所宣称的一切是否值得信赖。"

文章接着回忆了疫情最初阶段："在（中国当局）完全隐瞒感染病例、湖北省还没有封锁的几周时间里，新冠病毒迅速地扩散。这种病毒能够以多快的速度在全世界进行环球旅行，从《纽约时报》以电信数据为基础做出来的一场互动式地图就可以看出来。中国究竟曾经有过多少感染者和死亡病例，以及现在还有多少，我们根本就不知道。"

为什么这么说呢？作者接着论述道："中国当地的独立调查记者被失踪，外国记者被驱逐。中国商人在澳大利亚买空了口罩和消毒剂的库存，然而现在中国却突然又有了富余的物资来救助欧洲。只不过这些物资，就像供给西班牙的试剂盒一样，并无法派上用场，就像那些到意大利援助抗疫的俄罗斯医疗队伍一样，他们的专业是抗击生化武器，对于抗击病毒并无所长。"

财经媒体finanzen.net则持续关注中国制造业采购经理人指数大幅回升的消息，并且发表了纽约梅隆银行（BNY Mellon）市场战略分析师Lale Akoner对此的评论。她认为，中国制造业PMI指数在经历了2月的低谷之后剧烈回弹，从投资者的角度来看，今年下半年中国经济有望实现一定的复苏，主要原因是"库存又重新得以增加，对于服务业的需求回升"。

不过上述判断的前提是，中国必须要保持对疫情的控制。"如果中国抑制疫情的努力无效，病毒在中国境内以及境外继续蔓延，也就是出现'第二波疫情'的话，那么相关地区就会出现经济活动的强烈缩减。而疫情对于市场供需关系的影响，也会对中国GDP水平造成长期的负面影响。"

摘自其它媒体，不代表德国之声立场



