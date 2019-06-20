 德语媒体：别和只在乎利益的北京谈道德 | 媒体看中国 | DW | 21.06.2019

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德语媒体：别和只在乎利益的北京谈道德

香港特区政府搁置修例、特首道歉后，围绕“一国两制”的诸多争议依然没有平息。本周五（6月21日），德语报刊继续关注这一话题，并分析香港局势的今后走向。

Taiwan - Proteste gegen das Auslieferungsgesetz an China (Citizen Front Taiwan)

(德国之声中文网) 柏林出版的《日报》以"来自衰落城市的问候"为题，刊发评论指出，所谓的"一国两制"，如今不过是遮羞布而已。香港特首并不代表香港市民的利益，而是北京政策的执行者：

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香港被视为稳定金融中心的地位或因"反送中"大规模抗议而受到动摇。有专家指出，一些公司可能离开香港，转移到新加坡发展。 (21.06.2019)

除了一小部分人仍在坚守，香港的大多数示威者已经散去。但这场让数十万人走上街头抗议修订《逃犯条例》的危机还远没有过去。 (20.06.2019)

香港特首林郑月娥在周二（6月18日）召开的新闻会上表示自己对修例风波负有很大责任，她真诚地向香港每一名市民表达歉意。但很多泛民代表表示，林郑月娥没有回应抗议者的5大诉求，他们会继续参加新的抗议活动。 (18.06.2019)

香港特区政府强力推动"逃犯条例 "修订，却导致"反送中"抗议浪潮席卷全港，"一国两制"受到高度质疑。政治评论员白信认为，此次事件背后隐含的意义远超出"一国两制"范畴，它关系到威权、反协商、反自由的中国政体与注重权利、自由和协商的全球政体是否能够并存的问题。 (17.06.2019)

林郑月娥称香港人的和平抗争为"暴动"。时评人长平回顾分析三十年前的"四二六"社论对运动的污名，提示香港人不要让历史重演。 (18.06.2019)

"大多数香港人认为，林郑月娥不过是做了中国政府交待的事情而已，或者如林郑月娥自己所说，是她自己认为正确的事情，以及她没有说出来、但是心里认为北京期待她做的事情。这一切的原因是，香港特首并非由民众直选，而是由忠于北京的委员会选举产生。要是香港特首需要接受民众的问责、由民众直选，那么林郑月娥从一开始就无法忽视这场大规模抗议。

"直到保守的商人开始紧张时，林郑月娥才意识到错误。商人并不一定是民主的朋友，现在偏偏有些商人已经开始将资金转往威权统治的新加坡。但是，商人们也不想面临有朝一日被移交中国内地法庭的风险。而且，商界人士现在也感到林郑月娥正在损害香港的经济。美国国会两党已经提交了一份议案，威胁要取消对香港的关税优惠。目前，香港由于拥有自己的司法和经济体系，并不受美国的部分关税规制，其中包括特朗普政府对中国商品征收的惩罚性关税。要是香港的体制被修订后的逃犯引渡条例侵蚀，就面临丧失优惠地位的危险。对于香港乃至中国中央政府而言，这将会是严重问题。北京现在可不愿意再在香港增开一条新的与美国的战线，但是同时却又要控制香港，防止香港民主运动对内地民众也产生激励效应。"

作者接着指出，香港的"一国两制"，从一开始就是强调经济体制以及民众自由权利与内地的区分，至于民主制度，即便在英国治下也未存在过。而现在，随着北京一次又一次地试图架空自治、限制港人的自由，从前不甚过问政治的香港民众也越来越政治化。作者认为，尽管香港人成功迫使特区政府暂时收回修法草案，但是北京方面今后依然会试图让天平从"两制"向"一国"移动，强化对这座衰落中的城市的掌控：

"自治50年，并非是一个静态的概念。双方都曾经希望，对方能够向自己靠拢。然而，许多香港人却被中国吓跑：1989年是因为天安门广场上的屠杀，如今是因为习近平推行的新威权。因此，权力冲突将会激化。一方面是因为北京不会就此让步，另一方面则是因为香港民众认识到，团结能够带来多大的力量。"

Hong Kong Massenproteste gegen Auslieferungsgesetz an China PK Carrie Lam (Reuters/T. Siu)

林郑月娥被认为只是北京政策的执行者

慕尼黑《南德意志报》的评论以"香港问题关乎的不只是法律，而是一切"为题，认为香港政府搁置修例并不意味着这场冲突落幕，从长远来看，北京无法容忍在中国的土地上存在这样一个自由的绿洲：

"自由民主的香港与威权统治的内地所形成的反差，对于北京当局来说是危险的。因此，长期而言，北京必须要摧毁香港精神。示威者也许争取到了一些时间，但是，北京很有可能加快香港司法体制的失血速度。"

作者接着指出，正是北京的这种破坏香港法治的企图，极大地提升了香港民众的示威动力；许多香港人将此称为"最后一场战斗"，关乎的远远不止一部法律：

"要想缓解局势，北京必需采取完全不同的路线，但是中国政府不可能这么做。以习近平为主的领导层，前所未有地被维护权力的想法所驱使。

"因此，现在需要的是来自外部的压力。香港人有权利去获得当初承诺的自由。谁要是无视香港的局势，谁就是在向威权政府投降。香港保持全球经济中心城市的地位，符合北京的利益。中国需要香港，因为它至今没能增强外界对中国内地法治的信任。六成的外国直接投资是通过香港进入中国的，香港是人民币最为重要的交易地，而北京正希望让人民币成为全球货币。外国必须向中国政府明确表示，如果后者剥夺香港的自由，会带来哪些后果。北京不一定在乎什么道德，但是一定在乎经济利益。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

观看视频 01:22

香港6.21包围警总 上街学生有何诉求?

外部链接

taz: Grüße aus der renitenten Stadt

日报

SZ: In Hongkong geht es nicht nur um ein Gesetz, sondern um alles

南德意志报

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