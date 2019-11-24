德语媒体：别了，香港

（德国之声中文网）德国《世界报》发表题为"积极分子会败于自身的暴力吗？"（Scheitern die Aktivisten an ihrer Gewalt? ）的文章。文章指出，虽然香港区议会选举已经结束了，但是警察和示威者之间的角力仍将继续。哈佛大学政治学家切诺韦思（Erica Chenoweth）在对过去百年的公民抵抗运动研究之后发现，非暴力抵抗运动的成功率是暴力抵抗的两倍。

文章在描述上周日香港的区议会选举在和平的气氛下完成的同事，这座城市里仍继续上演大规模冲突。而香港理工大已经变成了反对北京影响的抗议中心--成为了暴力的标志。文章写道："今年夏天成千上万的香港人走上街头举行和平抗议的时候，抗议者一方的暴力也在升级。而这正好为官方采取更强硬的措施提供了口实。（采用暴力抗争）对实现运动的诉求也毫无益处。学者们认为，暴力冲突不但会让事件拖延的时间变得更长，同时和和平运动相比，取得成功的希望也会变小。"

文章引述哈佛大学政治学家切诺韦思的研究指出，非暴力抵抗运动的成功率是暴力抵抗的两倍。"切诺韦思和她的同事施泰凡（Maria Stephan）对1900年至2006年发生的323起和平运动和暴力政治运动进行了分析和研究。她们得出的结论是：非暴力政治运动中最终取得成功的案例占比为53%，而暴力抗争获得成功的比例仅为26%"。

文章写道，"被抗议者占领的香港理工大学已经处在香港警察的包围之下。理工大校内一名年轻的抗议者向美联社记者解释，为什么在他的眼中采用暴力抗争的方式具有合理性的时候说：'单纯采用和平的方式进行抗议，我们没有希望取得成功。今年6月我们就体会到这一点了。当时只有和平的示威，可是政府不愿意倾听。'非暴力冲突国际中心项目总监兼研究员梅里曼（Hardy Merriman）觉得这种看法并不令人感到惊讶。他说：'如果抗议者的行动不能带来直接的效果，很多时候这些抗议者会失去耐心。'但是他也指出，认为暴力可以加速事态发展进程的看法是一种误解，因为暴力运动平均持续的时间可以达到9年（和平抗争平均持续的时间为3年）"。

香港键盘战线发言人邝颂晴投书德国《世界报》周日版，为香港街头暴力作辩护。她认为，如果公民无法避免被打压，暴力就是合理的。香港众志秘书长黄之锋在接受《南德意志报》采访时也表示："单纯凭借和平抗议我们无法实现目标，但是单纯凭借暴力也不行。这两项我们都需要。"

香港理工大学“围城”与“坚守” 港警守株待兔 香港警察11月18日晚上开始放弃攻进理工大学，但是包围并且封锁所有理工大学的对外通道，守株待兔。警方表示截至20日已经有900人向警方自首。他们也持续用广播对着校园呼吁坚持留在校内的人出来向警方自首。

香港理工大学“围城”与“坚守” 香港版「敦克尔克」 「暴动罪」一判罪成，最高将面临十年刑期。18日晚上，理大一度出现的情景被形容为香港版「敦克尔克」（二战盟军大撤退）: 示威者冒险攀爬绳索，从天桥上垂降到车道，由义载电单车接应离开。数百人因此逃脱。之后警方发现并且朝他们发射催泪弹。

香港理工大学“围城”与“坚守” 生活用品丰富，抗争物品匮乏 留守者在19日曾告诉德国之声，警方没有截断水电，校内的食物也还算充足。他说，主要是因为要随时提防警察攻进学校，导致精神紧绷，睡眠不足。他也观察到反抗物资也不够制作汽油弹等材料，若警方进攻几乎无力还击。

香港理工大学“围城”与“坚守” 林郑月娥: 「人道处理」理大问题 林郑月娥在19日上午召开记者会时，批评「暴徒」占领理工大学，让大学校园变成「兵工厂」，在大学内发现有几千个没有用过的汽油弹，有化学实验品被偷走，大学附近也出现了教学生如何冲击警察的教室，「情况非常严重」。她强调，政府坚持两个原则，一个是和平解决的原则，另一个则是对未成年人不会现场即刻拘捕而是登记后便可以离开。

香港理工大学“围城”与“坚守” 排队等待登记资料 事实上未成年人的处理措施并非警方主动提出，而是教育界与政界人士在家长、中学校长、学生之间奔走协调的结果。18日深夜他们连夜奔走，向留守示威者解释，他们已经和警方达成共识，若他们离开便保证不会受到暴力对待。18岁以下登记资料便不会被当场拘捕，但最后是否检控需视乎证据。有数十人在他们的带领下离开理大。

香港理工大学“围城”与“坚守” 太空毯暖得了身子暖不了心 学生主动步出校园，虽然会得到警方接应与医疗救治，但是在法律上究竟会受到何种处置，现在还没有定论。20日，保安局局长李家超宣布共有900人主动向警方「自首」，均以涉嫌「暴动罪」拘捕。其中包含未满18岁向警方登记资料者。多位参与调停、从理大带出学生的中学校长对局长用「自首」形容表示诧异，要求警察调整说法为「登记资料」。

香港理工大学“围城”与“坚守” 最后的一百人 大多数人都在18日逃脱，或是19日由中学校长带走。20日以后，还有不到百人留在校园内，尽管多方人士进入学校试图劝他们离开，他们也因为害怕刑责或是要跟同伴共进退等理由拒绝离开。图中为示威者应用墙上接龙造成的句子，是今次事件当中新出现的标语: "Ideas are bulletproof"（理想刀枪不入）。

香港理工大学“围城”与“坚守” 满目疮痍 一度有上千名示威者占据的校园，现在只有不到百人留守，四处散满示威者遗留的装备、头盔、医疗用品、食物包裹、生活用品等。经过几天，开始散发出臭味。

香港理工大学“围城”与“坚守” 墙上留言 理大校内其他大量留言包括: 用英文写下「不要相信中国人民共产党政府」、「团结」、「小心变成新疆」；还有把运动期间爆发重大警民冲突的日期记在墙上，例如7.21元朗白衣人无差别攻击事件、8.31太子站内发射催泪弹、10.1中国国庆日等。

香港理工大学“围城”与“坚守” 水渠求生 20日，一些还没有离开理大、又不愿意向警方投案者，试图从下水道逃走。下水道里面的地形、水深不是每个人都熟悉，还有沼气中毒的风险。

香港理工大学“围城”与“坚守” 水渠求生被捕 示威者循下水道逃生的方法之后被警方发现，政府便派消防员进入下水道搜索，或是看守从理大通出来的窨井盖(人孔盖)，有人出来立即拘捕。港媒报导，仅有少数人脱逃成功，更多的是失败退回校园，或是一出地道便被拘捕。

香港理工大学“围城”与“坚守” 寻找同伴 有些留守者为了躲避警察追捕，选择「离群索居」。其他人担忧落单者陷入危险，在各栋大楼里面逐个房间搜寻藏匿者的下落。

香港理工大学“围城”与“坚守” 精神紧绷情绪低落 随着学校的卫生条件越来越差，以及最后一批急救人员离开学校，香港理工大学内的留守者不止健康出现问题，情绪也更加低落。



文章最后写道："但是社会学研究并不支持这种说法，不过却提供了另一种思路。哈佛大学政治学家切诺韦思在进行的另一项社会运动研究中，对1945年到2014年全世界范围内发生的抗议运动进行了细致分析。她发现，女性站在抗争的最前沿是运动获取成功的重要因素。如果缺少女性的参与，反抗运动失败的可能性就会增加24%。"

以前的香港早就不存在了。现在是告别的时候了

《法兰克福汇报》周日版副刊刊登了德国作家克略博勒（Christopher Kloeble）撰写的随笔《别了，香港》（Abschied von Hongkong）。作者在这篇文章中回顾了他和家人在香港停留生活的两个半月内，对这座城市的感知和感受以及最终因为街头暴力导致的局势升温而被迫提早离开的无奈。

作者在文章中写道："不得不背对这座城市，我感到十分的遗憾。几个星期前局势看起来还相对稳定。我和我太太在到达香港的那一刻就想好了，只要我们远离抗议中心，不听新闻不看报，这座城市就是一派祥和。我向远方的家人和朋友报平安。生活就这样继续前行，我们接触认识香港这座城市。"

作者描述他在香港生活的这两个多月的时间里，经常带着女儿去游乐场。他发现，"很多孩子都是在菲律宾保姆的陪伴下去游乐场玩耍。特别是到了周末就更能感受到在香港生活的菲律宾女性数量有多多。她们在街边练习街舞，带着有电冰箱那么大的音箱唱卡拉OK，在地铁站、楼梯口或者纪念碑下铺开毯子坐下来野餐，看起来好像没有人感觉受到打搅。和那些赤裸着上身在维多利亚湾跑步的男子、不遵守交通规则的快递员一样，她们都是这座城市的一道风景。"

作者写道，"虽然宽容的幅度很大，但是香港并不是完全没有歧视的城市。作为一个白人男子我经常觉得（在这里生活）要容易得多。但是如果我太太带着女儿去游乐场，别的家长经常忽视她的存在或者根本不搭理她。就只是因为她的深肤色会被人看作是保姆。殖民时代的遗产仍然遍布这座城市。超市里的多数商品不是从英国进口就是从美国进口，价钱自然也贵得多。在这里人们对来自中国内地的商品普遍抱有疑虑。这里的人说，只有外国的商品才有质量保障 "。

"贸易让香港变成一座国际化地区，"作者写道，"来自世界各地的人们在这里都可以找到家的感觉。在游泳池里既可以看到穿比基尼的游客又可以看到穿布基尼的穆斯林女性。……我还亲眼看到过一个逆行的印度小哥被一个美国人拦下训斥。这可能就是香港的传统：来自世界各个角落的人们在这里争取自己的地盘，还有他们推崇的价值。"

作者写道，"局势不断恶化，暴力的数量在增加，无辜的人成为牺牲品。每次出游前，我都要在网上查看，抗议者们在哪里，在什么地方示威者和警方又发生了冲突。……如果我们在街上撞上那些支持抗议运动的黑衣人，我们就会变得格外小心。与此同时我们开始刻意地避免穿白色衣服。我们不想被看作是支持港府的一派。……"

文章最后写道："这是一种多么可怕的经历去体会到，公民的权利如何受到限制，市民的生活状况不断恶化。特别是香港年轻人对未来充满忧虑。他们担心的不只是失去法治和文件中所规定的'高度自治'。（这只是把问题简单化）很多人希望他们能拥有的香港是一座不会让很多人最终债台高筑的城市。过高的租金和房屋的短缺造成一些学生不但要和其他人共享一个房间，有时候甚至需要共享一张床。这些被忽视的孩子极度渴求一个至少让他们还拥有一线机会的未来。香港上环一位上岁数的出租司机说：'以前的香港早就不存在了。现在是告别的时候了。'"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点