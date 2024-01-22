德语媒体：利用墨西哥作为进入美国的门户

（德国之声中文网）美国的邻国墨西哥近年来经济发展势头旺盛，这多少要归功于许多外国汽车厂商在那里安家落户。德国《经济周刊》发表"中国利用墨西哥作为进入美国的门户"一文指出，中国也发现了墨西哥的地理优势。

中国五、六个电动车品牌已在墨西哥销售，其中三个已建有分厂，还有一些正在为建厂谈判。"在美中进行贸易战的时代，这类数十亿美元的投资有着更深的含义。美方代表担心，中国企业会将墨西哥 - 美国目前最大的贸易伙伴，当成进入北美的门户。中国不仅是全球电动车最大的生产商，也是电动车所需电池最大的供应商"。

文章写道，卫星图片显示，在一些城市的边缘地带，车行一家接着一家频繁出现。"在百万人口的大都市普埃布市，五家中国车商门挨着门销售他们的汽车。名爵和Omoda捷足先登，2023年半年内，奇瑞、比亚迪和长城也赶到该市。那里，德国大众公司曾一直生产着具有传奇色彩的甲壳虫小轿车，但去年关闭了生产线。"

"中国车商不仅仅将成车运送到这个拉美第二大经济体，他们正更多地在当地设厂。北汽的子公司福田公司生产卡车、巴士和SUV，早在2019年已在墨西哥哈利斯科州建立了工厂。江淮汽车和陕汽重卡也先后登陆墨西哥。"

"华盛顿希望阻止来自中国的电动车流。据《金融时报》报道，过去数月里，墨西哥官员已多次表达中国大笔投资可能招致美方不快的担忧。"

墨西哥必须顾及美国的感受，"墨西哥依赖同美国保持良好的贸易关系，三分之二的出口产品销往美国，3700万有墨西哥血统的人生活在美国，他们每年往家乡的汇款额高达近600亿美元。

蓬勃的经济发展以及汽车行业的兴旺，为墨西哥增添良好的就业位置。汽车行业在该地发展并不是新事，新的却是它的规模。"

"我们需要自己的太阳能电池板吗？"

《法兰克福汇报》日前发表评论这样问道。德国需要能源转型，但绿色能源的技术和产品很大程度上掌握在中国人手中，就光能领域，能源转型关键产品的80%依赖中国供应。德国厂商在这一背景下向政府建议道，为每个在自己房屋上安装昂贵德国产品的私人住房以及光能园区制定优惠政策，比如给予每度光伏电来一个"韧性奖励"（Resilienzbonus），否则，欧洲的光伏板生产商将会倒闭。

文章写道，支持者认为，奖励势在必行，因为在中国和美国同类工业都得到政府的高额补贴，同样是Meyer Burger工厂，在德国面临倒闭，在美国的分厂则拿到国家的补助。

"类似的问题在其它重要产品领域也处处可见。欧洲风能产业因中国的国家补贴及倾销面临重大威胁，中国还对电池以及汽车行业进行大手笔补贴，正因如此，欧洲正在筹划对来自中国的电动汽车征以惩罚性进口关税，并同时资助欧洲电池厂商如Northvolt在德国建厂"。

不过，对欧洲当地产品给与补贴的措施，不是没有反对声音。很简单，"如果政界坚持只发展当地的光能、电池以及风轮等产品，那么能源转型及气候保护将会更为昂贵，也会更复杂。德国的电价在没有'韧性奖励'的情况下已经居高不下，而欧洲的电动车相比也价格偏高，许多客户希望能够买到价格低廉的中国电动车，惩罚性关税不符合他们的利益。换言之，人们的理由是，如果北京政府使用他们纳税者的钱，让我们（在欧洲）买到价格更优惠的中国产品，这其实是一个好消息。"

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