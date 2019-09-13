德语媒体：利润和价值观 德国企业选哪个？

（德国之声中文网）香港学运领袖黄之锋已经结束在柏林的行程转赴美国，但是德语媒体关于德国应不应该支持香港的抗议运动、应该以怎样的力度去支持的讨论仍在继续。《世界报》记者指出，这次黄之锋来德，默克尔总理未对此发表只字片语，而且德国企业界人士，尽管他们中有些人常常就政治事件表态，但这次面对香港问题，也是只有沉默。这背后最主要的原因就是，德国经济对中国有巨大依赖性，"以至于谁也不愿意冒险去和中国发生冲突"。

这篇题为《"德国制造"陷入中国陷阱》（„Made in Germany" in der China-Falle）的文章接着分析道："长期以来，聚焦中国是德国经济取得成功的秘诀，但是这一战略已经逐渐显露弊端--而且不仅仅是因为政治紧张。中国一些不公平的贸易手段也让德国企业越来越恼火。因此经济学家已经开始呼吁，德国企业应该调整路线、调转方向了。"

利润和价值观难两全？

作为出口世界冠军的德国，这些年来自然是从中国巨大的市场和持久的经济发展活力中受益匪浅，但是作者认为，对中国的出口在德国贸易总量中占的比例过高，现在也显露出问题。比如说这次德国外长马斯在柏林会见了黄之锋，引起北京的愤怒。中方因此而召见了德国驻华大使，中国驻德国大使吴垦更是强调，这一做法将对中德双边关系构成负面影响。至于这个"负面影响"是什么，也值得思索。

《世界报》记者接着写道，德国经济面对中国所存在的困境，还不仅在于担心中国因为政治分歧而取消经济订单或者给德国企业"穿小鞋"。而从全局来看，德国企业与中国做生意或者是在华经营业务的整体环境已经发生了"明显恶化"。

其中主要的一个方面就是中国引入的社会信用体系，不断"限制公民个人和企业的自由"。"比如正在引入的这个社会信用评分制度，就会给企业的行为打分。为了得到好的评分，企业甚至应该监督自己员工的言行，确保其保持政治正确。"

在这样的体系下，德国企业面临艰难选择，是要利润，还是坚持价值观？作者认为显然应该选择后者，因为"这涉及德国经济界的可信度问题，毕竟德国经济是建立在一个自由体系的基础上"。所以在无法两全的情况下，德国企业还是应该坚持捍卫价值观。"这将会带来一些阵痛，但最终也许会有治愈的疗效。"

香港乱了，柏林管得了？

相比之下，曾经作为德国《时代周刊》和《日报》驻华记者多年的Georg Blume则认为，德国政府和媒体不应该继续向香港学生群体释放错误的信号，影响到和北京的对话。他在为明镜在线（Spiegel.de）撰写的客座评论中毫不客气地批评了马斯会见黄之锋的做法，认为德国根本帮不了香港的示威者，反而是在拿这群年轻人的未来当儿戏。

"仅仅从在柏林接见黄之锋的时间安排上，就能看出当事者缺乏基本的外交政治本能。几天前，直接引发香港大规模抗议的逃犯条例修例法案才刚被收回。北京的共产党政府什么时候在世界舞台上公开地向示威者做出过让步？从无先例。所以德国总理默克尔才在访华期间对北京方面做出的妥协姿态表示赞赏。可是为什么话音刚落，三天后就要在柏林接待黄之锋，故意火上浇油？难道总理和外长两个人是想要分工，对北京一个唱红脸，一个唱白脸？更糟糕的是：难道他们之间根本就没有事先商量过？"

这位资深记者继续嘲讽道，严肃的外交政策必须要从对自身实力的现实考量出发。德国并不具备美国那样的实力，德国政府也不应该给香港的学生们带去错误的希望。Georg Blume从自己的职业经历出发，他采访过89年上过天安门的大学生，采访过法轮功学员，也采访过西藏僧侣，看到他们因为在西方媒体曝光而遭受打压，终日生活在恐惧中，因此他认为德国媒体这样大张旗鼓地采访黄之锋，可能会给这位年轻的学生运动领袖造成严重的后果。

"事实是，西方早就已经把香港交给了中国。根据中英联合声明，还有28年，不到一个人半生的时间，这个昔日的英属殖民地就要彻底融入中华人民共和国。在这方面香港和台湾还不一样，在美国的帮助下，台湾人还有理由相信，西方世界不会失信。但是对于香港来说，目前只有一条出路：和北京对话。在香港政府撤回修例之后，对话还是有可能的。这时候德国的外长应该做的是促成对话，而不是去破坏它。"

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