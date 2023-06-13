 德语媒体：创纪录的青年失业率令北京头疼 | 媒体看中国 | DW | 14.06.2023

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德语媒体：创纪录的青年失业率令北京头疼

大学毕业即失业的现状，令中国很多年轻人感到沮丧。创纪录的青年失业率也引起了中国政府的警觉，毕竟年轻人的不满情绪有可能会引发社会动荡。

China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

（德国之声中文网）奥地利《标准报》发表评论称，为了扭转就业市场的疲软状态，中国政府发起了"百日千万招聘专项行动"。这篇题为《创纪录的青年失业率从何而来》的评论写道：

"青年失业率飙升的一个可能原因是疫情期间的封控措施：当时很多大学生被迫推迟学业，而没有去寻找工作。此外，这也同人们对经济复苏的过高期望密切相关, 中国经济虽然恢复了增长，但涨幅却远远低于以往。房地产危机，债务问题以及同美国的地缘政治之争，也遏制了中国经济的增长。凡此种种，使中国就业市场进入了'瓶颈'。

中国的就业市场历来竞争激烈，人员流动也极为频繁。员工就职几个月后就要辞职，因为其他公司给出了更好的薪酬条件，这种情况是外资企业管理层必须面对的问题。企业高管们抱怨称，常常有员工因为几元钱的薪资差额就要跳槽，或者返乡休假后要求长期休假。就在几年前，上海附近一家中型企业就曾表示：'春节过后，平均只有一半员工会返工。'"

评论写道，同人员频繁流动的低端就业市场相比，大学毕业生们更希望找到一份长期稳定的工作，这种倾向也使高端工作岗位"僧多粥少"的局面变得日趋严峻。

"政府希望以胡萝卜加大棒的方式稳住找不到工作的大学生。1989年之后建立起的严格新闻审查系统更是保持高度戒备。几乎听不到任何对领导层的批评，而类似于清零政策后期出现的街头抗议，也会在第一时间遭到禁止。

大学毕业生更倾向于找一份长期稳定的工作。

大学毕业生更倾向于找一份长期稳定的工作。



但长远来看，人口曲线最终会解决失业问题。几年前，统管一切的中国共产党终于意识到，八十年代开始的一胎化政策弊端远远大于好处。于是政府改变了政策：2016年开始，愿意生三胎的父母在一些城市中甚至会得到奖励。尽管如此，中国的生育愿望仍远远低于党的期待值。中国的人口在不断减少，失业人口当然也会随之减少。"

中国创纪录的青年失业率问题，也引起了德国电视二台网站的关注。该网站一篇发自北京的报道写道：

"社交媒体里，几天前一首叫做《快乐的孔乙己》的歌曲突然变得火爆。孔乙己是中国作家鲁迅笔下塑造的人物。歌中唱到，孔乙己作为一个没落书生，宁可饿死，也不肯放下文人身段， 去从事普通劳动。一天之内，这首歌曾收获四百多万的点击。但好景不长，这首歌也未能逃过被删除的命运。

弥漫在青少年当中的不满情绪可能会对党的统治地位构成危险。但出了祈祷好运，年轻人能做的事情也并不多。在一座喇嘛庙里祈福的一名大学生对记者表示，她会去一家国有企业实习，然后再去找工作。像她这样正在努力找工作的年轻人，今年在中国数不胜数。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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