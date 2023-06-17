德语媒体：切莫做在美中之间中立的白日梦

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的《商报》以"欧中投资协议会是欧盟的乌龙球"为题，刊发了由科隆德国经济研究所的中国问题专家马特斯(Jürgen Matthes)撰写的客席评论。作者注意到，中国方面有意以取消对部分欧洲议员以及学者的制裁，以换取欧盟尽快批准搁置已久的《欧中投资协议》。文章认为，不论是经济还是政治角度，这份协议对现在的欧洲而言都是弊大于利。

"对于有些欧洲企业而言，这份双边投资协议无关痛痒，因为他们本来就已经在中国大举投资，还在大力推动中国市场本土化运作。中国市场的大门对他们本来就是敞开的，因为他们带去了中国需要的科技，或者甚至直接在中国进行先进技术的研发。然而，尤其是中小企业却要面临愈发艰难的在华营商环境。对于他们而言，中国在《欧中投资协议》里有关改善投资环境的承诺所能提供的价值很有限。中国官僚体系总能找到各种办法来为难欧盟企业，《欧中投资协议》也无法带来太大的改观。"

"在这个艰难的时期，中国向欧盟谨慎地发出了相向而行的信号，就外交角度而言这是值得肯定的。但是不批准这份协议，也有几条重量级的理由。"

"中国正在有针对性地试图阻止欧盟进一步向美国靠拢。在这个西方与中国的体制冲突愈发激烈的年代，假如欧方急于批准和中国的双边投资协议，就无异于对美国的挑衅。和特朗普时期的美国不同，拜登治下的美国正在G7等多个层面上寻找盟友。如果欧盟对《欧中投资协议》说不，并不意味着法国总统马克龙所说的'沦为美国跟班'，而是在贯彻欧盟自己的战略利益。"

文章指出，鉴于中国依然在维护着与俄罗斯的"无上限友谊"，还不断对台湾发出武力威胁，欧盟一方面应当继续保持和中国的对话，但另一方面，进一步拉近与中国的关系却是战略上的错误举动。"某些企业已经高度依赖中国，要是批准了《欧中投资协议》，他们投资中国的动力会更强。届时，欧洲政界促使企业经营多样化的努力就会泡汤。"

作者认为，如果中国官方发出了明确的信号要取消对欧方的制裁措施，欧盟应该抓住机会对《欧中投资协议》的部分内容进行重新谈判，因为2020年后中国的营商环境已经进一步恶化。"中国似乎有意投入大量的政治资本来争取欧盟，这让欧洲人抓住了把柄。不过，欧盟应该用其他方式来使用这个把柄，而不是批准《欧中投资协议》。"

"中国在俄乌战争中的调停者角色还有很大的改善空间，中国的产业补贴政策造成的竞争扭曲也给欧洲带来了越来越大的麻烦。因此，我们迫切需要在世贸组织框架下尽快修订更好的多边贸易规则。欧盟应该在这方面促使中国尽快参加建设性的谈判。"

柏林出版的《每日镜报》以"德国执政党设定了错误的优先级"为题，批评德国政府的国家安全战略姗姗来迟，完全没有体现出面对国际威胁时的紧迫感。

"几个月来，半个地球都在担心的一大危险就是：中国有可能在今后几年武力攻打台湾。在这一情况下，美国也有可能将军力从欧洲抽走。届时，德国以及欧盟就不得不自己面对俄罗斯以及其他的威胁。而德国的国家安全战略却没有对这个问题予以解答。"

"在发布这份战略时，德国总理肖尔茨还吹嘘说，执政联盟三党找到了共同的语言。就即将发布的德国新对华战略，肖尔茨则说'脱离风险'，而不说'脱钩'。"

"然而，如果中国攻台，西方就会出台全面对华制裁，德国不可能绕开它。假装自己不属于西方阵营、能够宛如大号瑞士一般在美中之间保持中立的想法，不过是白日梦。"

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