德语媒体：分歧多于共识的中日韩峰会

（德国之声中文网中文网）《南德意志报》发表报道写道，中日韩三方会谈期间传出了一系列令人鼓舞的消息，但外交辞令背后隐藏的却是三国之间高度紧张的三角关系。这篇题为《分歧尽显的三方会谈》的文章写道：

“社会主义强国中国同实行自由经济的日本和韩国是近邻。三国之间有着千丝万缕的经贸关系，形成了一种谁都离不开谁的依存关系。但这种共存关系并不简单，毕竟上述三国在政治层面上有着天壤之别。这边是一党独裁、不断在印太地区展示霸权，并同核武国家朝鲜保持密切关系的中国，另一边则是实行民主政治的日本和韩国，在危机四伏的今天，日韩两国比以往更加靠拢美国。

中日韩首脑会谈得以举行本身，就是一个进步，毕竟这是四年多来的第一次。三方会谈本应每年举行一次，但由于一系列历史和领土问题的纠葛，三方关系急剧降温，后来又因疫情因素，会谈一拖再拖。现在，中国、日本以及韩国都已意识到，局势过于紧迫，各方都不能继续保持沉默。

三方会谈开始前，各方就未抱持过高期望，会谈也的确未能取得意外的突破。中日韩政治家就在经济、科技和自然灾害管控方面的可能合作进行了讨论。对于该地区棘手的安全问题，三方的共同声明中一语带过：‘我们强调了我们捍卫地区和平稳定，推动朝鲜半岛无核化的立场。”

《南德意志报》：三方会谈得以恢复，本身就是一件好事。 图像来源: JEON HEON-KYUN/Pool/REUTERS

《南德意志报》文章指出，无论是在朝鲜核武和导弹计划方面，还是日趋紧张的台海局势问题上，各方都不具备达成共识的基础。

“作为此次会谈的一项成果，中日韩决定今后将定期举行三方会谈，这当然是一件好事。但是，本周一，尹锡悦和岸田文雄同中国总理李强话别之后，想必他们的各种幻想也随之破灭了。北京的霸权政治将会继续下去。”

对于刚刚结束的中日韩三方会谈，《法兰克福汇报》发表评论写道：

“有种观点认为，经济关系密切的国家之间，即便只是出于自身利益的考虑，也会努力争取和平共处，但这一观点早已有了争议。在东亚，拥有密切经贸关系的中日韩三国，终于又举行了最高层面的会晤。不过，会晤前就已经非常明朗，此次会谈并不能解决现有的争端。

毫无疑问，中日韩三国之间的关系非常复杂。从中国的角度来看，日韩两个会谈伙伴都是美国的紧密盟友。但日韩之间的关系其实也并非铁板一块，中国所谓‘小圈子’的指控实在是言过其实。同三方会谈的‘假想第四方’-朝鲜领导人金正恩的紧张关系，是首尔和东京之间为数不多的共同点之一。除此之外，日韩关系一直受到各类现实及历史问题的困扰。中国对此当然心知肚明，也难免会在个别领域挑起日韩‘伙伴’的相互对立。不过只要各方都能保持理智和良好意愿，想必中日韩至少能避免相关争执不会进一步升级。这也正是三方会谈的价值所在。”

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