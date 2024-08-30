德语媒体：几乎是奥威尔的1984

（德国之声中文网）《时代周报》题为“几乎是奥威尔的1984”文章写道：“目前，各平台用户使用手机号登录，而手机号又与身份证绑定。再加上政府对IP地址的监控，已经可能确保任何被认为是麻烦制造者都被抓获，手机号被社交媒体屏蔽。但由于中国网络公司保护其用户数据，既无权力也无动力与其它平台分享这些数据，因此存在可能，在一个平台上被禁后，去另一个平台登记。当然，也可以用其他人的号码在同一平台注册。”

文章写道：“政府声称，开发出新的居民身份网络可信凭证（简称网证或CTID），是为了保护用户的个人数据。政府称，网证让‘无须共享个人信息就能进行在线身份验证’成为可能。这是真的。政府在草案中也解释说，网证将‘减少互联网平台以姓名验证为借口过度收集和保存用户个人信息’。这也是真的。只不过，网证同时是一个高度有效的工具，对公民权利构成更大的威胁，远超过互联网公司的数据保护侵害。”

文章写道：“如果所有的中国网络平台均落实网证制度，政府就可建立起一个强大的实时监控体系，跟踪所有平台上的用户行为。而通过停用一个人的网证——无论是异见人士、吹哨人还是批评政府措施的人士——即可禁止其使用所有平台。在疫情封控期间对抗议者已经尝试了类似的做法。”

“此外，以网证为基础建立全面的评分机制，对用户进行良莠分级，也会非常简单。直接后果会是自我审查。在高度数字化的当今中国，人们随时随地依赖于网络和手机——工资转账、打的、乘公交或者买食品。如果所有人的网证都与一个评分系统相连，那么，没有谁敢把自己的评分转给他人使用。”

“由此，一旦被禁，要绕过系统、重新上网几无可能。很难想象比这更有效的封口措施。到那时，中国真地很快让人联想起乔治奥威尔的1984.”

文章同时提到，这也将让外国企业和记者获取中国的网络信息资源更为艰难。而严格的审查下，中国国内民众现在本来就很难了解周围发生的事情。

文章提及对网证提出批评的清华大学刑法学教授劳东燕，称她受到的对待是“威慑性的例子”。“在表态后，她首先受到网络喷子大军的攻击。这些毫无疑问是受政府的指使。她受到指控是外国间谍，去了加拿大。她不为所动，说自己已经回到了中国。然而，她的批评从中国网络消失，她的其它帖子和文章也是。网证试点项目宣布后一个月，无论传统传媒还是社交媒体上，对网证的批评都毫无踪迹。”

瑞士在华企业的氛围

《新苏黎世报》题为“相信中国经济永远上升是幼稚的”一文写道，在瑞士，也有首批经理人干预抱怨与中国有关的苦恼。“电梯生产商迅达（Schindler）负责人纳波利（Silvio Napoli）过去几个月多次表示，中国房地产市场危机还远未过去。迅达过去是特别看好中国经济的企业之一，在中国也多年利润颇丰。”

2017年起由中国国有企业所有的农业化工集团先正达（Syngenta），今年上半年在中国的部门销售额损失10亿美元。农业化工在中国也有太多太多的供应商，他们别无选择，如今大幅压低价格。

“中国工业大量的过剩产能要消失，尚需时日。对瑞士供应商来说，将是要与从市场震荡中走出的更强的中国公司保持业务联系。与此同时，蛋糕也暂时变小。”

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