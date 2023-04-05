德语媒体：减少对华经济依赖刻不容缓

（德国之声中文网）《奥古斯堡汇报》发表评论称，在习近平重申了中俄之间"牢不可破的兄弟友谊"之后，德国企业仍乐此不疲地去中国投资完全是短视的冒险行为。这篇题为《减少对华经济依赖刻不容缓》的评论写道：

"问题在于：俄罗斯的侵乌战争带给德国的企业家们教训难道还不够惨痛吗？为了摆脱对俄罗斯天然气的依赖，德国联邦政府已经投入了成百上千亿欧元的资金，而德国企业家却仍在继续扩展在华业务？这简直相当于一个瘾君子戒掉可卡因之后，转而迷恋上了海洛因。台湾的处境一如既往的岌岌可危，中国一心想让更多的国家和企业更加依赖中国。人们不禁要问，德国企业，尤其是汽车行业，难道真的别无选择了吗？

这些企业当然有其他的选项。并没有人要求他们立即离开中国，但他们至少应当表现出这样的意愿。因为，前景已经非常明朗，中国希望尽快成为世界霸主，而美国也会极力阻挠这一进程。击落疑似间谍气球只是这场新冷战各种明争暗斗中呈现在人们眼前的一幕。新的时代转折已经开启，想必这已经成了各方的共识。"

评论指出，欧盟委员会主席冯德莱恩在启程访华前夕，就欧盟对华政策发表了措辞强硬的原则性讲话，其核心就是减少对华经济依赖及其风险。

"在经济层面上，同样面临巨大损失的中国，近来也在不断向欧盟国家示好。保持交流、对话和联络，当然非常重要。开展贸易也同样重要，但一定要保持平等。但愿中方的示好行动下，不会再产生同欧盟个别成员国'牢不可破的友谊'。从欧盟角度而言，更为重要的是，冯德莱恩今后不再同法国总统马克龙单独赴华，而是在各方愿意的情况下，同德国总理肖尔茨和西班牙首相桑切斯一道前往北京。只有这样，欧盟才能展示出团结一致的经济实力，才能为已经陷入停滞的欧中投资协定营造良好的框架。即使在投资协定签署之后，欧洲今后也应就对华投资问题进行仔细地斟酌。否则一旦中国武力犯台，而美国要求欧洲团结应对的时候，可想而知这一切对那些热衷于在华投资的德国企业意味着什么。"

巴伐利亚电台"BR24"网站发表长篇报道指出，疫情期间，中国的封控措施竟能令欧洲超市缺货、工地停工、流水线停产，欧洲对中国的经济依赖程度由此可见一斑，而摆脱这种依赖，已经变得非常困难。

"然而，这一世界强国所关注的早已不再仅局限于贸易和生产：中国想要的是一个新的世界秩序，以专制来抗衡民主。中国已经变得越来越自信和好斗。一旦习近平下令武力犯台会怎么样呢？欧盟议会国际贸易委员会主席朗格（Bernd Lange）坚信，届时会实施制裁，对华经济关系也会立即中断。正因为如此，朗格呼吁绝不可以让台海局势进一步升级。'同俄罗斯侵乌时我们所经历的一切相比，（台海局势升级）将对欧盟产生糟糕得多的后果。'

台海争端像一把达摩克里斯之剑悬在世界经济之上。世界政局的时代性转折，对德国企业及其员工、以及这些企业所在区域来说，都是一个巨大的挑战。"

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