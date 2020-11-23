德语媒体：减少对中国的依赖？稍向中国靠拢？

（德国之声中文网）"澳大利亚不一定是德国车商的关注焦点。不过，梅赛德斯、宝马和大众汽车其实与澳洲形成了某种命运共同体。新冠疫情让它们都更加依赖中国销售市场"，《商报》11月27日的一篇评论文章在开头这样写道。

"这种依赖性会带来怎样的政治和经济后果呢？澳大利亚人正吃着苦头来了解这一点。北京将这种依赖性作为武器，让澳大利亚在政治上听话，将那里的批评者消声。"

作者Torsten Riecke写道，中国近来对牛肉、大麦、葡萄酒等多种澳洲商品都设置了贸易壁垒，并发表了包含"14罪状"的投诉清单，批评了澳政府、澳媒体和澳智库的行为。

同时，在面对德国时，中国也会动用经济砝码。"比如中国大使公然威胁，如果电信设备供应商华为不能参与德国5G网络建设，将要报复德国车商"。

"中国平时习惯禁止他国干涉其内政，但在主张自己的利益时却无视这些限制。到目前为止，对于这一点，柏林更多是摇头而非担忧。"然而，澳大利亚的例子表明，对中国的经济依赖是值得担忧的。

"美国早就意识到了这一点，因此特朗普政府在其任期结尾还试图建立一个针对中国经济战狼的非正式国际防御联盟。在面对（中国）经济制裁时，参与国家通过补偿出口损失或共同实施反制，来相互支持"。作者在最后表示，希望最晚在拜登新政府成立之初，欧洲与美国就能开始商讨这一战略。

靠学习中国拯救圣诞节？

德国《焦点》杂志在线版11月27日的一篇评论则聚焦德国的新冠预警APP，文章在开头表示，这款APP将增添新功能，不过这其实无济于事。因为这些新功能解决不了根本的问题：太少人使用这款APP了。通过它来告知新感染的比例甚至从之前的18%下降至如今不足15%。而想让它起作用，至少要保证60%的使用率。

作者Andreas Hentschel说，在经历了三周封城、新增感染数字只有小幅下降之后，他再次将目光投向亚洲。"韩国、日本、越南、中国：所有这些国家都控制住了新冠疫情。那里的生活基本上正常进行，限制并不多，新感染都可以放心地被看作是个别案例。"

这里面少不了新冠APP的功劳。文章写道，"很多亚洲国家都在手机APP的帮助下，采用了一套虽严格但看起来高效的防疫规则。无论是在餐厅还是电影院，想要进去就要扫健康码。离开这些场所时也是一样。"

"这样一来，人们所处的位置会被自动记录，一旦出现感染，所有在场人员都可以通过数据库快速可靠地得到通知、进行测试。此外，还可以通过这款APP监督人们对隔离措施的遵守情况。"

作者随后坦言，这样的监控程度"在德国是无法想象的"，他也理解这一点。"尽管如此，如果能稍微朝中国靠近一点，将会对我们有好处，特别是在我们努力寻找办法在圣诞节前走出新冠危机的当下。"

"这是因为，我不能理解的是：在我们这里，每种数字工具都被妖魔化了，真的是每一种。当我们去餐厅时，我们要手写填信息；卫生部门会发带有检测结果、隔离通知的纸质信件（其中一些通知是在限制已经解除后才姗姗到来）；要靠辛苦地打电话来通知密切接触者。所有这些我们都接受，即便是，真有人感染的话，在这期间已经又传染多人了。

"上面提到这些措施都可以很容易地数字化，并且很大程度上也可以自动化。然而两座大山挡在前面：德国人对国家机构从根本上的不信任；以及对数据保护的看法，更合适的说法是数据（保护）偏执。"

文章写道，"我们喜欢倡导自由。与此同时，我们大部分人都在某种程度上接受了过去数周乃至数月里对自由的限制。我们不能去电影院、不能下馆子、不能看歌剧；只能与很少的朋友见面；就更不要提去疗养酒店度假了。……在亚洲，情况则是这样的：那里的人们接受对自己数据的跟踪，在中国可能是永久性的，而在韩国仅持续两周。换来的是，他们可以去看电影、看歌剧，也可以和朋友见面，或者去疗养酒店住几天。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。