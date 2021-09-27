 德语媒体：冷战与人质交换  | 媒体看中国 | DW | 27.09.2021

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媒体看中国

德语媒体：冷战与人质交换 

孟晚舟回家，受到英雄般的欢迎，中国将这一事件官宣为对抗美国的胜利，德国媒体则想起了冷战时期的人质交换。此外，四方安全对话是否意味着抗中联盟的形成？

Kanada Inhaftierung Meng Wanzhou

（德国之声中文网）华为首席财务官孟晚舟获释回到中国，同时两名在中国受到刑事控罪、包括一名已被判刑的加拿大人得以出狱回国。《南德意志报》报道了这一以美中博弈为背景的事件，“他们在飞越太平洋的时候可能在空中擦肩而过”。在介绍了事件经过后，文章写道： 

“中国一再否认（对加拿大人的）司法程序与孟晚舟被捕之间的关联，尽管过去几天所发生的事件在时间上先后顺序已让人对此无法存疑。孟晚舟案达成协议的消息刚一公布，两名加拿大人就立即登上了飞往加拿大的飞机。而此时，孟晚舟已经坐在中国政府包租的一架回国的飞机上了。 

抵达中国后，孟晚舟像英雄一般受到官方媒体的欢迎。官媒报道中，她承认指控的事实无足轻重，这位高管被形容称与美国针锋相对的抗争典范。中国官方的解读是，华盛顿滥用权力，为的是阻止华为及其更先进的技术在国际市场上一路领先，从而阻止中国崛起。两名拿大人被释放的消息也几乎没有被提及，否则这意味着中国不得不为孟晚舟回家付出代价。 

华盛顿和北京之间的这笔交易对两国关系会起到持久的缓和作用，十分值得怀疑。毕竟两国在诸多领域已成为势不两立的竞争对手。此外，还有在南中国海的地缘政治纷争、台湾问题上的冲突、中国国内的人权状况以及新疆和香港公民受到的压迫。2018年孟晚舟的被捕让不少观察人士想起冷战的岁月。而这次交换人质，则再次唤起同样的联想。” 

USA I Präsident Joe Biden I Quad-Gipfel

澳、印、美、日领导人在白宫首次举行四方安全对话峰会

印太“抗中联盟”

《法兰克福汇报》关注了美、日、印、澳四方安全对话（Quad）领导人的首次面对面会晤。题为“抗中联盟初具雏形”（ Allianz gegen China nimmt Formen an）的报道开篇写道： 

“对中国在印太地区势力推进的防守立场得到了进一步加强：该地区四个主要民主国家的政府首脑在他们的首次面对面峰会上强调，将为一个‘自由和开放的印太地区’而努力。虽然没有明确提到北京，但美国总统拜登、日本首相菅义伟、印度总理莫迪和澳大利亚总理莫里森在Quad(四方安全对话)领导人会晤中，表达了反对中国扩张性的外交和经济政策的立场。 

报道在引述各国领导人的发言后写道： 

“北京曾多次预言Quad将走向失败。这一十多年前建立的对话机制，确实在长时间里形同虚设。直到拜登的前任特朗普重启了这个印太民主国家的平台。 

现在这一四方平台的讨论涉及当今世界的重要议题。四国领导人承诺，维护印太地区的“关键基础设施”，防御网络攻击，打击非法捕鱼——这是中国渔船最经常受到的一项指责。四个大国还计划为建立一个安全的5G网络创造条件，以打造“一个多样化的、具有抵抗能力的、安全的电信生态系统”。

 

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点

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