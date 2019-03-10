德语媒体：冰雪消融的时候

(德国之声中文网）作为世界最高的山峰，冰雪覆盖的珠穆朗玛峰总是给人以圣洁神秘的印象。殊不知随着登山人数的增多，海拔8848米的珠峰也同样面临着一系列环境挑战。《南德意志报》以《冰雪消融的时候》为题，报道了珠峰上垃圾成堆、"路有冻死骨"的惨况。文章写道：

"尼泊尔一侧的南线和西藏一侧的北线，分别能看到大约八到10具尸体。据估计，从1953年人类首次登顶成功以来，已有大约300人丧生。大多数尸体就留在了登山途中，因为要从死亡地带运回尸体难度非常高，而且大约需要3万欧元的费用。海拔7000米以上地带，直升飞机无法降落和承运重物，因此，搬运尸体的队伍必须徒步登山。

"珠峰既是世界上最高的墓地，同时也是世界上最高的垃圾场。每年数以百计的登山者都会留下大量的氧气瓶、包装袋、罐头盒、帐篷以及粪便。为了减少垃圾数量，四月底五月初的登山高峰期开始之前，当地志愿者已经开始了历时数周的清理工作。这些由夏尔巴人组成的'冰川医生们'为最危险的路段安装梯子和缆索，搜集垃圾。他们也会试图运走尸体，或者至少把尸体拖到视野之外。今年的登山季节开始之前，来自中国的团队在西藏一侧进行了极为细致的清理。其中一个团队从山顶上运走了2.3吨粪便和6.2吨垃圾。此外，中国还计划从海拔8000米高处运回死难者尸体。"

尽管攀登珠峰存在巨大风险，但对登山者来说，征服世界屋脊仍然具有极大的吸引力。报道称，2018年大约有800多名登山者实现了登上珠峰的梦想，至少有4人丧生。而每年前来珠峰地区的游客则多达10万以上。文章写道：

"对贫困的尼泊尔来说，外国登山者是一项重要的外汇收入。而中国则拥有足够财力限制登山人数。北线基地营已经不准没有登山许可者使用。在距离基地营大约两公里处，中国专门为游客建立一个新的营地，并规定游客不得前往海拔5000米以上地区。另外，中国人还修建了通往海拔5400米高处基地营的公路，并铺设了电线。

"登山圈内，人们一方面对各类条条框框和新建设施颇有微词，另一方面也对这些举措带来的便利表示赞赏。德国负责组织珠峰攀登活动的穆勒说：'中国人是非常可靠的生意伙伴，所有一切都进行的有条不紊。'他表示，在北线的基地营，垃圾车每周都会来两次，即便是在海拔6400米的高地营，也会有严格的垃圾分类，再由夏尔巴人运回拉萨进行回收处理。"

"不要再幼稚"

德国工业界高管们普遍认为，在同中国的竞争中，德国和欧洲显得过于幼稚，而且也缺乏对未来的规划。明镜周刊援引欧洲企业家联合会主席皮埃尔·加塔茨（Pierre Gattaz）的话报道说，中国人有自己的未来规划，美国人也有未来规划，而欧洲人根本不知道几年之后的欧洲应当是什么样子。《明镜》周刊的报道写道："

"德国工业联合会也要求柏林和巴黎付出更多努力。联合会主席肯普夫（Dieter Kempf）对该报表示：'过去三年来，德国和欧洲几乎一直在讨论移民问题。英国脱欧也耗费了我们大量的时间和精力。这一切使得我们无暇他顾，无法规划欧洲的未来。因此，德国和法国必须尽快采取行动。'

"加塔茨批评欧洲过去在对华合作的问题上'过于幼稚'：'我们必须清楚，欧洲并不是一块人人都可以来吃一口的奶酪。在投资问题上，中国和欧洲必须建立对等的条件。'他认为，欧洲保持共同立场'至关重要'。'中国企业非常善于钻空子，因此，我们团结起来，不给对方可乘之机。'

"德国工业联合会主席也提请各方在对华合作方面不要过度幼稚。'我们不能再单纯下去了，中国在按自己的游戏规则行事。我们欧洲人必须提出我们明确的要求。'他敦促欧盟必须为同中国建立起公平和对等的商贸规则而努力。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点。